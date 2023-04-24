İl il liste yayınlandı! Bu illerde yaşayan ilkokul öğrencilerine aylık 330 TL hediye para verilecek

Çocuklu ailelere yeni destek ödemesi müjdesi geldi. O ilimizde yaşayan ilkokul öğrencilerine belediyeden 330 TL nakit destek ödemesi verilecek. Aileler bu destek sayesinde çocuklarının okul masraflarını daha rahat karşılama imkanı elde edecek. Başvuru şartı ile verilecek olan destek ödemesinin detayları da belli oldu. Çocuklu aileler bu yardımı sakın kaçırmasın. Hemen başvuru yapanlara ilk ödeme Mayıs başında yatacak. İşte detaylar…

Hayat şartlarının iyice kötüleşmesiyle geçim sıkıntısı çeken ailelere destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Desteğin çocuklu ailelere verileceğini Mansur Yavaş açıkladı. Ödeme ne kadar yapılacak? Ayrıntılar yazının devamında.

BELEDİYEDEN ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK

Enflasyonun artmasıyla, ekonominin kötüleşmesiyle geçinemeyen ailelere destek ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından verilen ödemelerin yanında bazı belediyeler de destek ödemelerinde bulunuyor. Bu belediyelerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Çocuklu ailelere 330 TL verileceği bildirildi.

ANKARA PİLOT BÖLGE OLDU

Belirlenen proje kapsamında pilot bölge seçildiğini ve bu bölgedeki öğrenciler için, ailelere kantin desteği verileceğini belirtti. Pilot bölge olarak, Altındağ ve Mamak bölgeleri seçildi ve bölgesi14 Bin ilkokul öğrencisinin ailesine 330 TL kantin desteği verilecek. Ödemeler aylık olarak Başkent Kart'a yatırılacak. İlk başta 14 Bin öğrenciye verilen destek ileriki zamanlarda 60 Bin çocuğa sunulacak.