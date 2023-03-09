İl il liste açıklandı! Kira yardımı arttı, başvuru yapana 3500 TL destek ödemesi var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan son dakika açıklaması geldi. Kira yardımı miktarı arttırıldı. O illerde yaşayanlara müjdeli haber var. Ankara Bursa İstanbul ve İzmir'de kira miktarı belli olurken diğer illere de zam yapıldı. Peki, kira yardımı ne kadar oldu? Kira yardımı kaç TL oldu?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından özellikle İstanbul'da büyük bir kentsel dönüşüm projesi başladı. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’da hem kentsel dönüşüme ilişkin bilgi verdi hem de kira yardımı miktarının arttırıldığını duyurdu. CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Bakan Murat Kurum, İstanbul Ankara Bursa İzmir illerinde ödenecek olan kira yardımı miktarını açıkladı. Hem Büyük şehirlerde hem de diğer illerde kira yardımı resmen iki katına çıktı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bakan Murat kurum katıldığı canlı yayında İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri hakkında detayları paylaştı. 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamına alındığını ve yeniden inşa edileceğini belirten Murat kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.

KİRA YARDIMI MİKTARI ARTTIRILDI

Canlı yayında önemli bilgileri aktaran bakan kurum, Türkiye genelinde birçok kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini belirterek kira yardımı miktarının da arttırıldığını bildirdi. İstanbul'da daha önce 1500 TL olarak ödenen kira yardımı miktarının nisan ayı itibarıyla 3.500 liraya yükseldiğini söyleyen bakan kurum diğer iller içinde yardım miktarının değiştiğini dile getirdi. Çevre şehircilikle iklim değişikliği Bakanı Murat kurum açıklamasında şöyle konuştu;

"Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."

NİSAN AYINDAN İTİBAREN ZAMLI ÖDENECEK

Yeni zamlı kira yardımı miktarını Nisan ayından itibaren hak sahibi vatandaşların hesaplarına geçecek. Kira yardımı almak için başvurular e-devlet'ten ya da belediyelerden yapılabilecek.