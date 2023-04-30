İkinci emeklilik reformu geliyor! Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

Çok uzun bir zaman beklenen ve sonunda kavuşulan EYT’nin arkasından ikinci bir emeklilik reformu geliyor. Yeni emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemelerin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yeni sistemle beraber vatandaşlara erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, Bağ-Kur prim günü eşitlemesi, 3600 prim günü ile emekli olacaklara yaş kolaylığı gibi konular netleşecek. Seçimin ardından emeklilikle ilgili yeni bir sistem belirlenmiş olacak. İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları haberimizde.



EYT’nin yürürlüğe girmesinin ardından 4,7 milyon çalışan emeklilik almaya hak kazandı. Bu kapsama ucu ucuna giremeyen çok sayıda vatandaş oldu. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası için emeklilik şartlarındaki bu yeni değişiklikler sabırsızlıkla bekleniyor. Öte yandan birçok insana istihdam sağlayan Bağ-Kur’lu da prim indirimini dört gözle bekliyor.



YAŞ ŞARTI GERİ ÇEKİLİYOR



İkinci emeklilik sistemi değişikliği ile beraber yaş şartının özellikle annelerde çocuk sayısına göre geriye çekilmesi söz konusu. Bağ-Kur’lu ile SSK’lı prim eşitlemesi için de çalışmalar devam ediyor. Bu yeni sistemle beraber köklü bir değişiklik meydana gelecek.



EMEKLİLİK KÖKTEN ÇÖZÜM



3600 ek göstergenin sonrasında EYT sürprizi ile memura kadro haberleri geldi. Böylelikle 3600 ek gösterge kapsamında 5,3 milyon emekli memur ile memur, 500 bin çalışan için sözleşmeli kadro, EYT düzenlemesiyle de 4,7 milyon vatandaşa emeklilik sağlandı.



SGK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR



EYT’li olarak henüz maaş almayan vatandaşlar için SGK’da (Sosyal Güvenlik Kurumu) çalışmalar hızla devam ediyor. Normal şartlar altında 35 – 40 bin kişiye emeklilik bağlanma işlemi yapılırken şu an günde 20 bin kişi için bu işlem yapılıyor.



Öte yandan öğrenilen bilgiler son başvuru sayısının 1,7 milyon olduğu yönünde ve 1 milyon kişiye ise maaş bağlanma işlemi yapıldı.



YENİ SİSTEM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu 23 senedir devam eden bir sorunda ve vatandaşlar için bu sonunda gerçekleştirildi. Ancak yeni emeklilik reformu ile beraber kökten şekilde vatandaşların sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.



Bu sistemde annelere emeklilik ve sigorta, ev hanımına devletten prim desteği, çocuk sayısına bağlı yaşın geri çekilmesi de yer alacak.



Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında indirim yapılırken 9 Eylül 1999 sonrası için kademeli emeklilik sağlanacak.