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İkinci el konutta 1.5 milyon TL destek! Ziraat Bankası kredi koşulları geldi

Ziraat Bankası, ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlara özel kredi imkânları sunarak konut hayali kuranlara destek oluyor.

İkinci el konutta 1.5 milyon TL destek! Ziraat Bankası kredi koşulları geldi

Yükselen ev fiyatları nedeniyle konut sahibi olmakta zorlananlar için uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı dikkat çekiyor. İşte Ziraat Bankası'nın ikinci el konut kredisi kampanyasına dair detaylar!

Konut Kredisine Artan İhtiyaç

Türkiye'de hızla yükselen konut fiyatları, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşları finansman arayışına yöneltti. Tasarruflarla ev satın almanın giderek zorlaşmasıyla birlikte, bankaların sunduğu konut kredileri büyük önem taşıyor. Ancak her banka, konut kredisi sunma konusunda esnek davranmıyor. Bu nedenle vatandaşlar, en uygun kredi koşullarını bulmak için farklı bankaları değerlendiriyor.

Ziraat Bankası, bir kamu bankası olmanın getirdiği sorumlulukla, ikinci el konut kredisi konusunda sektörde fark yaratıyor.

Ekspertiz Değeri Belirleyici Oluyor

Ziraat Bankası’ndan ikinci el konut kredisi almak isteyenler, öncelikle başvuru sürecini tamamlamalı. Banka, kredi miktarını belirlemek için satın alınacak konut üzerinde ekspertiz değerlendirmesi yapıyor. Ekspertiz raporunda belirlenen konut değerinin yasal olarak %70’i oranında kredi kullanılabiliyor.

Bazı durumlarda bankalar, belirli bir üst sınır uygulayarak daha düşük kredi tahsis edebiliyor. Bu nedenle bireysel başvuru sahiplerinin, Ziraat Bankası şubeleriyle görüşerek net bilgi alması tavsiye ediliyor.

Örnek Kredi Hesaplama

Ziraat Bankası’nın sunduğu kredi kampanyası kapsamında örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir:

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit Tutarı: 43.449,10 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %39,8692

Kaynak ve Kredi Hesaplama İçin Bilgi: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

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