İki market fiyatta kapıştı; Vatandaş kapış kapış aldı

Popüler zincir marketlerden ikisi 210 gram ekmeği 6 TL ve 7.5 TL’den satışa sununca, vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadı. Ortalama 12.5 TL olan ekmek fiyatlarıyla kıyaslandığında ciddi bir fark oluşurken, bu gelişme halk arasında memnuniyetle karşılandı.

📉 Ekmek Fiyatında Düşüş Vatandaşın Yüzünü Güldürdü

Mahalledeki iki marketin başlattığı bu rekabet kısa sürede yankı buldu. Bir market 210 gram ekmeği 7.5 TL’ye satarken, diğer market bu rakamı 6 TL’ye çekti. Aralarındaki fiyat rekabeti giderek kızışırken, mahalle sakinleri de soluğu ucuz ekmek satan marketlerde aldı.



🛒 “50 Tane Alıp Köye Götürüyorum”

Vatandaş Mehmet Ertekin, “Ekmek burada 6 TL olduğu için çok memnunuz. Herkesin bütçesi belli. Bu fiyatlar uzun süreli olursa, dar gelirli için büyük fayda sağlar. Bugün 50 adet ekmek aldım, köye götürüyorum” dedi.



🗣 “Diğer Ürünlere de Yayılsın”

Bir başka mahalle sakini Orhan Özen ise, “3-4 gündür bu fiyatlar geçerli. Sadece ekmekte değil, yağ, süt, peynir gibi ürünlerde de rekabet olmalı. Diğer marketler de benzer uygulamalar yapmalı” diyerek rekabetin genişlemesi gerektiğini savundu.



📊 Tüketici Talebi Artıyor: Sadece Ekmek Yetmez

Yaşar Yaman ise konuya daha geniş bir perspektiften yaklaştı:

“Ekmek güzel bir başlangıç ama yetmez. İnsanlar 2-3 market gezmek zorunda kalıyor çünkü fiyatlar çok değişiyor. Rekabetin yayılması lazım.”

Vatandaşların en çok merak ettiği konu, bu rekabetin kalıcı olup olmayacağı. İlgili marketlerden henüz net bir açıklama yapılmazken, fiyatların ne kadar süre bu seviyede tutulacağı şimdilik belirsiz.

Kaynak: İHA