İki emekli maaşı alma fırsatı; Bunu yapanlara 14 bin 469 TL ikinci emekli aylığı!

İkinci bir emekli maaşı almanın mümkün olduğu konuşulurken, bu fırsatın detayları merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, emeklilere yönelik önemli bir açıklamada bulunarak, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ikinci bir maaş elde etmenin yollarını anlattı.

BES ile İkinci Emeklilik Maaşı!

Günümüzde emekli olan pek çok vatandaş, maaşlarının yetersizliği nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) düzenli ödeme yapanlar, ikinci bir maaşla emeklilik dönemlerinde daha rahat bir yaşam sürebilir.

💰 BES'in avantajları:

10 yıl boyunca ödeme yapanlar, ek gelir elde etme şansı yakalıyor.

Devlet katkısı sayesinde birikimler %30 oranında destekleniyor.

Uzun vadeli yatırımlar, mevcut emekli maaşının iki katına kadar ek gelir sağlayabiliyor.

Finans uzmanları, özellikle EYT kapsamında emekli olan ancak çalışmaya devam eden kişilerin, emekli maaşlarını BES’e yönlendirerek ilerleyen yıllarda ikinci bir maaş alabileceğini belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre, 14.469 TL’ye kadar ikinci bir maaş almak mümkün.

BES ile Nasıl İkinci Maaş Alabilirsiniz?

Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir birikim sistemi olduğu için erken başlamak büyük avantaj sağlıyor. Eğer bir kişi 10 yıl boyunca düzenli olarak BES’e katkı payı öderse, emeklilik döneminde ek maaş alabilir.

📌 İkinci maaş almak için yapılması gerekenler:

BES’e dahil olun: Özel sigorta şirketleri veya bankalar aracılığıyla BES’e başvurabilirsiniz.

Düzenli ödeme yapın: Aylık, üç aylık veya yıllık olarak BES’e katkı sağlayın.

Devlet katkısından yararlanın: Ödediğiniz tutarın %30'u kadar devlet katkısı alabilirsiniz.

Uzun vadeli plan yapın: BES’te en az 10 yıl kalarak emekli olduğunuzda maaş almaya başlayabilirsiniz.

BES’in Avantajları ve Dezavantajları

✅ Avantajlar:

✔ Ek gelir sağlar: Emeklilik maaşına ek bir maaş alabilirsiniz.

✔ Devlet katkısı ile birikim büyür: Ödemelerinizin üzerine %30 devlet katkısı eklenir.

✔ Fon getirileriyle kazanç artar: BES yatırımları fonlarla değerlendiği için kazanç potansiyeli yüksektir.

✔ Özgürlük sunar: Sisteme dahil olan kişi, birikimini ister toplu para olarak ister maaş gibi alabilir.

❌ Dezavantajlar:

❌ Uzun vadeli bir sistemdir: En az 10 yıl ödeme yapmanız gerekir.

❌ Fon getirileri değişken olabilir: Piyasa koşullarına bağlı olarak getiriler değişebilir.

❌ Erken çıkışta devlet katkısı azalır: 10 yılı doldurmadan sistemden ayrılanlar devlet katkısının tamamını alamaz.

İkinci bir emekli maaşı almak mümkün mü?

Evet, özellikle BES’e düzenli ödeme yapan kişiler, emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaş alabilir.

BES’ten ne kadar maaş alınabilir?

Ödeme tutarına ve süresine bağlı olarak değişir. Yapılan hesaplamalara göre, 10 yıl boyunca ödeme yapanlar 14.469 TL’ye kadar maaş alabilir.

BES’ten maaş almak için kaç yıl ödeme yapmak gerekiyor?

En az 10 yıl ödeme yapmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gerekir.

BES’e katılım için yaş sınırı var mı?

Hayır, her yaşta BES’e katılabilirsiniz. Ancak ne kadar erken başlarsanız, getiri o kadar yüksek olur.5. Devlet katkısı nasıl hesaplanıyor?

BES’e yatırdığınız her katkı payının %30’u kadar devlet katkısı alırsınız. Örneğin, aylık 1.000 TL yatırırsanız, 300 TL devlet katkısı eklenir.