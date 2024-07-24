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İki dev şirket anlaştı! Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılıyor

Türkiye'nin iki dev şirketi Akbank ve Türk Telekom ortak kampanya için anlaştı. Bu çerçevede başvuranlara 1500 TL'lik para iadesi verilecek.

İki dev şirket anlaştı! Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılıyor

Ödeme kolaylıkları son günlerde oldukça popüler. En kolay ödeme yöntemleri için şirketler çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu çerçevede Akbank ve Türk Telekom da ortak bir kampanya için iş birliğine gitti. Söz konusu kampanya çerçevesinde başvuru yapanlar, 1500 TL'ye kadar para iadesi olanağından faydalanabilecekler.

Önümüzdeki ayın son gününe kadar sürek müşterek bir kampanya Akbank ve Türk Telekom şirketleri tarafından başlatıldı. İlgili kampanya çerçevesinde, yeni Akbank müşterileri Türk Telekom faturaları için verecekleri ödeme talimatı karşılığında 1500 liraya kadar iade alma fırsatı bulacaklar.

İki dev şirket, 31 Ağustos 2024 tarihine dek devam edece müşterek bir kampanyayı duyurdu ve startını verdi. Söz konusu kampanya çerçevesinde, yeni Akbank müşterileri Türk Telekom faturaları için verecekleri ödeme talimatı karşılığında 1500 liraya kadar iade alma fırsatı bulacaklar.

Yeniçağ Gazetesi'nde paylaşılan bir habere göre, Kampanyaya 1040TURKTELEKOM davet kodunu kullanan tüm müşteriler katılabilecek.

Herkesi heyecanlandıran bu kampanya için uygulanması gereken adımlar ise aşağıda sıralandı:

Akbank mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar banka müşterileri vadesiz hesap veya kredi kartı ile cep telefonu ya da internet faturası talimatı vermeleri halinde bir ayda en fazla 500 lira ve toplamda üç ay boyunca 1500 liraya kadar nakit para iadesi alabilecek.

Kampanya, 31 Ağustos'a kadar Akbank mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olan herkes için geçerli olacak. Kampanya kapsamında, her ayın ilk 10 iş günü içinde yapılan fatura ödemeleri sonrasında en fazla 1500 liraya kadar para iadesi yapılacak.

Kampanyada sadece Türk Telekom telefon faturaları değil internet faturaları için de ödeme talimatı verilebilecek.

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