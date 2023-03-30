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İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor!

İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL ödemeyi alıyor! İşte 1.400 TL sosyal yardım şartları ve tüm detaylar...

İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dağıttığı 50’yi aşkın sosyal yardım ödemelerinden birisi olan 1.400 TL nakit desteğini ihtiyacı olup da başvuran haneler alıyor. Peki, sosyal yardım ödemesi şartları neler? Kimler sosyal yardım ödemelerinden yararlanabiliyor? İşte sosyal yardım detayları... 


Türkiye’de milyonlarca dar gelirli ailenin yararlandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri bu sene 104,2 milyar TL olarak yatırıldı. Asker aileleri, işsiz olanlar, çocuklar, kadınlar, yakacak ve elektrik ihtiyacı olanlar ve daha birçok vatandaş bu ödemelerden yararlandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri kimlere yapılıyor? Sosyal yardım şartı neler?  


1.400 TL ödeme bu hafta yapılıyor 


Muhtaç vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı 1.400 TL ödeme bu haftada devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal yardım ödemelerinin hemen hemen hepsi PTT aracılığı ile vatandaşlara yatırılıyor. 


İhtiyaç sahibi olanlar, dar gelirliler bu ödemeleri devletten talep edebiliyor. Düzenli olarak genelde aylık yapılan ödemeler hangi sosyal yardımdan yararlanılmak istendiğine göre değişiklik gösterebiliyor.  
1.400 TL yatırılan sosyal yardım desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar bir nebze olsun rahatlamış oluyorlar. Vatandaşlara uygun şekilde dağıtmak adına T.C. kimlik numarasına göre ödemeler dağıtılmaktadır.  


PTT şubelerinden başvuru 


Destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için ihtiyaçlara göre birçok sosyal yardım projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanmaktadır. PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilir ve engelli aylığından yakacak aylığına kadar her türlü destekten yararlanabilirsiniz. Gıda yardımı, elektrik ve doğalgaz yardımı da sürdürülen ödemelerden. 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım, e-devlet üzerinden aratılarak ihtiyacınız olan destek için başvuruda bulunabilirsiniz. Ödemeler genellikle Ziraat Katılım Bankası ile beraber birçoğu da PTT’den yapılmaktadır. Bazıları nakit yapılırken, bazı sosyal yardımlar paket olarak yapılmaktadır, örneğin gıda kolisi gibi. 

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