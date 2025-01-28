İhtiyacı olan emekliye 10.000 TL verilecek

Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu’nda yaşayan emeklilere 10 bin TL tutarında pazar desteği sağlanacak. Bu adım, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri karşısında emekli vatandaşlar için umut ışığı olmuş durumda.

Belediyenin, emeklilerin pazar alışverişlerini kolaylaştırmayı amaçlayan desteğiyle, günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu yardımla birlikte, ekonomik açıdan zorlanan emeklilere yönelik önemli bir kolaylık sağlanacak.

Desteğin detayları ve başvuru süreci hakkında açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA