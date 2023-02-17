İhtiyaç sahiplerine 2.500 TL kış yardımı! Ödeme tarihleri açıklandı başvuru için acele edin. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için Kış ayları çok daha çetin geçiyor. Özellikle son bir yıl içinde artan enerji fiyatları nedeniyle vatandaşlar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaş için elini taşın altına koydu. Hem elektrik faturası hem de doğalgaz faturası destek ödemesi başladı. Peki, doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? Kimler doğalgaz destek ödemesi alabilir?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler doğalgaz destek ödemesinin detaylarını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT üzerinden binlerce kişiye her ay doğalgaz tüketim yardımı veriyor. Faturası yüksek gelen ve ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi kişiler başvuru yapmaları halinde bu desteği alabiliyor. Doğalgaz yardımı 2500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, doğalgaz destek ödemesi başvuru şartları neler? Kimler doğalgaz faturası yardımı alabilir?

900 İLE 2500 TL ARASI YARDIM

Geçim sıkıntısı çeken ve faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara aile Bakanlığı tarafından kış desteği veriliyor. Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri tam 6 ay boyunca devam ediyor. Şubat ayında doğalgaz yardımı almayan vatandaşlar içinde yeni duyuru yapıldı. Aile Bakanlığı bu ay 900 ile 2500 TL arasında yardım ödemesi yapacak. Doğalgaz yardımı almak isteyenler için başvuru detayları da ortaya çıktı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN KABUL EDİLİYOR

Doğalgaz tüketimi desteği başvuruları bakanlık tarafından e-devlet aracılığı ile kabul ediliyor. TC kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yapan vatandaşlar başvuru formunu doldurabiliyor. Başvuru formu ise e-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında yer alıyor. Doğalgaz yardımı alabilmek için bu başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak gerekiyor.

KİM NE KADAR DOĞALGAZ YARDIMI ALABİLİR?

Doğalgaz desteği hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde veriliyor. Hane içinde yaşayan kişi sayısı ve yaşanılan ile göre doğalgaz yardımı tutarı da farklılık gösteriyor. Büyük şehirlerde doğalgaz tüketim desteği tutarı 2500 TL'ye kadar çıkarken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor.

Ayrıca Kronik hastalığı bulunanlar ve yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kalan kişiler için verilen doğalgaz yardımı tutarı da %5 daha fazla oluyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Bakanlığı tarafından belirlenen doğalgaz yardımı başvuru şartları şu şekilde:

Başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olması,

Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması,

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

Bu şartları taşıyorsanız hemen başvuru yaparak kış boyunca doğalgaz tüketim yardımı alabilirsiniz.