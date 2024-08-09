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İhtiyaç kredisi faiz oranları dibi gördü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi tutarları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları son üç haftada önemli bir düşüş yaşadı. TCMB verilerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesine gerileyerek 4 puanlık bir düşüş kaydetti. Bu durum, kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için cazip bir fırsat sunarken, faizsiz kredi kampanyaları da dikkat çekiyor. Peki, hangi bankalar müşterilerine faizsiz kredi sunuyor?

İhtiyaç kredisi faiz oranları dibi gördü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi tutarları

Ağustos ayı itibarıyla birçok kamu ve özel banka, faizsiz kredi kampanyaları ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankalar ve sundukları kampanyalar:

Akbank

Akbank, yeni müşteri kazanımına yönelik bir kampanya başlattı. Akbank müşterisi olanlar, %0 faizli 20.000 TL kredi kullanma imkânına sahip. Bu kampanya, özellikle düşük maliyetli finansman arayan bireyler için önemli bir fırsat.

İş Bankası

İş Bankası da dijital bankacılığı teşvik etmek amacıyla İşCep üzerinden yapılan işlemler için cazip bir teklif sunuyor. İşCep'ten İş Bankalı olanlar, %0 faizli 25.000 TL tutarında taksitli nakit avans kullanabiliyor. Bu kampanya, hem faizsiz kredi hem de esnek geri ödeme seçenekleri sunarak müşterilere avantaj sağlıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, yeni müşterilerini cezbetmek amacıyla sunduğu kampanya ile öne çıkıyor. Banka müşterisi olanlar, %0 faiz oranı ile 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bu, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, düşük tutarlı fakat faizsiz kredi arayışında olan müşteriler için uygun bir kampanya sunuyor. Banka, yeni müşterilere %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için cazip bir finansman fırsatı yaratıyor.

DenizBank

DenizBank, faizsiz kredi kampanyaları arasında dikkat çeken bir diğer banka. DenizBank müşterisi olanlar, %0 faizli 15.000 TL tutarında taksitli nakit avans kullanabiliyor. Bankanın bu kampanyası, müşterilerine hem faiz yükünden kurtulma hem de taksitlendirme imkânı sunuyor.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesi, finansman arayışında olan bireyler için cazip bir ortam yaratırken, bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları da önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Özellikle Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve DenizBank'ın sunduğu kampanyalar, faizsiz finansman sağlamak isteyenler için değerlendirilmeye değer seçenekler sunuyor. Bu fırsatlar, nakit ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamak isteyen bireyler için cazip bir çözüm olabilir.

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