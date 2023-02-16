İhtiyaç kredisi faiz oranı depremi! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası faizleri dibe çekti. Bankalardan acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara güzel haber geldi. Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları dibe çekildi. Toplu paraya ihtiyacınız varsa bu oranları değerlendirerek Kredi kullanabilirsiniz. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası Düşük faizli kredi kampanyasını değerlendirerek hemen Kredi alabilirsiniz. Peki, bankaların güncel faiz oranları nasıl? Hangi banka düşük faizli kredi veriyor? Düşük faizli kredi veren bankalar ve güncel kredi faiz oranları haberimizde…

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların acil nakit ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumda banka kredileri vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Özellikle bazı bankalardan verilen düşük faizli kredi fırsatları ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin gündeminde. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bazı bankaların kredi faiz oranları güncellendi. Şubat ayı banka kredi faiz oranları resmen dibe çekildi. O bankaların kampanyasını yakalayan çok düşük faizli kredi kullanma imkanına elde edecek. Vakit kaybetmeyin düşük faizli kredi fırsatını Siz de değerlendirin.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor dönemde Birçok banka düşük faizli ya da faizsiz kredi imkanları ile vatandaşın imdadına yetişmeye devam ediyor. Akbank Şubat ayı güncel faiz oranlarını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre 10.000 TL faizsiz nakit avans imkanının yanı sıra 1.69'dan başlayan faiz oranları ile düşük faizli kredi kullandırılacak.

Kamu bankaları da düşük faizli kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 1.29 ile 1.69 arasında değişen faiz oranları ile vatandaşlara uygun faiz oranlı Kredi kullandırıyor. Bu bankalardan Dinlediğiniz limitlerde düşük faizli kredi alabilirsiniz.

Şubat ayı düşük faizli kredi kampanyası yapan bankalardan biri de Türkiye İş Bankası oldu. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şubat ayı düşük faizli kredi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınıza cevap verilecek. Düşük faizli kredi almak isteyenler 1.69 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan kredi kullanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Düşük faizli kredi kullanmak isteyenler bankalara giderek başvuru yapabilecek. Şubat ayı düşük faizli kredi veren bankaların şubelerinden online bankacılık üzerinden mobil bankacılık hizmetleri aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Düşük faizli kredi kampanyası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi notu 1200 puan ve üstü olmak gibi şartlar aranıyor. Bu şartları taşıyanlar bankalardan kredi kullanma şansına sahip oluyor.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar bu faiz oranlarını Şubat ayı için uyguluyor. Yani Şubat ayında kredi kullanmak için bu bankalara giderek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.