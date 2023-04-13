İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek!

Son 1 senedir ihtiyaç kredisi başvurusu oranlarında büyük bir artış olduğu görüldü. Vatandaşlar ekonomik anlamda büyük bir sorun yaşıyor. Nakit problemi her geçen gün çeşitli sebeplerle yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası ise kredi çekimine limit koydu. Alınan karar doğrultusunda artık o limitten daha fazla kredi alınamayacak.



MERKEZ BANKASINDAN KREDİYE SINIR!



Merkez Bankası’ndan çıkan karar doğrultusunda vatandaşların kredi çekimine limit konuldu. Son zamanlarda artık borçsuz tek vatandaşın kalmadığı dönemde sürekli olarak kredi çekimi ile iş kurma, evlenme, seyahat, tatil, sağlık, eğitim harcamaları gerçekleştiriliyor. Ülkenin büyük kısmı asgari ücretle geçinirken ve emekli maaşları da enflasyona göre yetersiz kalırken Merkez Bankası artık vatandaşların 70 bin TL üstünde kredi çekmesine kısıtlama koydu.



Yapılan açıklamada bankalar ise 70 bin TL üstündeki faiz oranlarının yetersiz olduğunu belirtti. Ayrıca kredi vadelerindeki gerileme de diğer bir konu olurken mevduat faiz oranı yüzde 60 belirlendi. Peki, kamu bankalarına nasıl yansıyacak?



SINIRLAMA KONUT KREDİLERİNE DE ETKİ EDİYOR



Diğer yandan gayrimenkul alımlarında ticari krediler için adım atılıyor. Cuma gerçekleştirilecek değişiklikle birlikte Merkez Bankası kredilere 70 bin TL sınırı koymasına ek olarak konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için ayrıca bir sınır belirledi. Buna göre konut kredisinde 250 bin TL sınırının geçilmemesine dair onay alındı.



70 bin TL’den daha az kredi verilirken, daha fazlasını vermeyi güçleştiren limit sınırını geldiği açıklandı. Bunlara ek olarak vade sayısı 24 aya indirildi ve 200 bin TL’den fazla krediler ise yalnızca 12 aya kadar vadeli olabilecek.