GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek!

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Merkez Bankası’nın aldığı karar yürürlüğe girdikten sonra artık o limitten fazla kredi çekilemeyecek. İşte Merkez Bankası’nın kredi kararına dair detaylar haberimizde...

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek!

Son 1 senedir ihtiyaç kredisi başvurusu oranlarında büyük bir artış olduğu görüldü. Vatandaşlar ekonomik anlamda büyük bir sorun yaşıyor. Nakit problemi her geçen gün çeşitli sebeplerle yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası ise kredi çekimine limit koydu. Alınan karar doğrultusunda artık o limitten daha fazla kredi alınamayacak. 


MERKEZ BANKASINDAN KREDİYE SINIR! 


Merkez Bankası’ndan çıkan karar doğrultusunda vatandaşların kredi çekimine limit konuldu. Son zamanlarda artık borçsuz tek vatandaşın kalmadığı dönemde sürekli olarak kredi çekimi ile iş kurma, evlenme, seyahat, tatil, sağlık, eğitim harcamaları gerçekleştiriliyor. Ülkenin büyük kısmı asgari ücretle geçinirken ve emekli maaşları da enflasyona göre yetersiz kalırken Merkez Bankası artık vatandaşların 70 bin TL üstünde kredi çekmesine kısıtlama koydu.  


Yapılan açıklamada bankalar ise 70 bin TL üstündeki faiz oranlarının yetersiz olduğunu belirtti. Ayrıca kredi vadelerindeki gerileme de diğer bir konu olurken mevduat faiz oranı yüzde 60 belirlendi. Peki, kamu bankalarına nasıl yansıyacak? 


SINIRLAMA KONUT KREDİLERİNE DE ETKİ EDİYOR 


Diğer yandan gayrimenkul alımlarında ticari krediler için adım atılıyor. Cuma gerçekleştirilecek değişiklikle birlikte Merkez Bankası kredilere 70 bin TL sınırı koymasına ek olarak konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için ayrıca bir sınır belirledi. Buna göre konut kredisinde 250 bin TL sınırının geçilmemesine dair onay alındı. 


70 bin TL’den daha az kredi verilirken, daha fazlasını vermeyi güçleştiren limit sınırını geldiği açıklandı. Bunlara ek olarak vade sayısı 24 aya indirildi ve 200 bin TL’den fazla krediler ise yalnızca 12 aya kadar vadeli olabilecek. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı
Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım
SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit
Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
SON HABERLER
4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı! 4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı!
SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek
A101 indirimlerinde yarın son! Zeytinyağı, peynir, tuvalet kağıdı, tüm ihtiyaçlarda dev indirimler A101 indirimlerinde yarın son! Zeytinyağı, peynir, tuvalet kağıdı, tüm ihtiyaçlarda dev indirimler
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek! İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek!
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek
Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor
2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi 2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi