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İhtiyaç kredisi çekecekler bunlara bakmadan geçmesin! O bankalardan dev kampanya net 20.000, 25.000, 50.000 TL ödeme!

O bankalardan dev kampanya net 20.000, 25.000, 50.000 TL ödeme hesaplara yatıyor! Nakit sıkıntısını bu bankalar kökten çözüyor. İşte o bankaların kampanya detayları haberimizde...

İhtiyaç kredisi çekecekler bunlara bakmadan geçmesin! O bankalardan dev kampanya net 20.000, 25.000, 50.000 TL ödeme!

Maddi anlamda sıkıntılı süreçlerden geçen tüm vatandaşlar için büyük bir avantaj doğdu. Devlet destekli birçok program bulunsa da bunlar şu anki ekonomik koşullar çerçevesinde maalesef ki vatandaş için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple bankalar hem müşteri çekmek adına hem de ülke vatandaşlarını desteklemek amaçlı kampanyalar hazırlamaktadır. 


Nisan ayında geçerli olan 3 kampanya ise diğer tüm bankaların kampanyalarından çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için çözüm sunan bu bankalar büyük avantajlar sunmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmayı düşünenler bunlara bakmadan geçmemeli. İşte o bankaların avantajlı ihtiyaç kredisi detayları... 


AKBANK FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasında faizsiz şekilde nakit desteği sağlamaktadır. Tüm vatandaşların anında başvurarak çekebileceği tam 25 bin TL nakit fırsatı sunmaktadır. Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 25 bin TL’ye kadar nakit ödeme almak isteyen vatandaşlar için öncelikle bir şart sunulmaktadır. 


İlk defa Akbank Direkt üzerinden Akbanklı olan vatandaşlar bu kampanyadan yararlanmaktadır. Kampanya taksitli nakit avans fırsatını müşterilerine sunmaktadır. App Store ya da Google Play Store üzerinden hemen Akbank Direkt indirerek “Müşteri Ol” kısmından Akbanklı olarak faizsiz 25.000 TL nakit ödemeyi alabilirsiniz. 


ING BANK 0,99 FAİZLİ 50.000 TL 


ING Bank ise 0,99 faizli ihtiyaç kredisini 12 ay taksitle yeni ING Bank müşterilerine sunmaktadır. Günümüzdeki en düşük faiz oranlarını sunan ING Bank’a ilk defa müşteri olacakların 50.000 TL’ye varan kredileri hazır olarak başvurulması durumunda anında yatmaktadır.  


ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Enpara ile masrafsız ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm müşteriler ve müşteri olmak isteyen vatandaşlar 70.000 TL’ye kadar ödeme alabilmektedir. Ayrıca faiz oranları yalnızca 1,43 olan Enpara müşterileri çeşitli birçok işlemi de ücretsiz gerçekleştirebilmektedir.  


20.000 TL nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 1,43 faizle nakit ödemesini hemen alıp aylık yalnızca 1.867 TL taksitler ödemektedir. Toplam geri ödeme tutarı ise düşük faiz oranları sayesinde yalnızca 22.399 TL’dir. 

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