İhtiyaç kredilerinde faizler dip; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan flaş oranlar

Bu değişiklik, tüketici, taşıt ve konut kredilerinde uygun koşullar arayan bireyler için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle kredi faiz oranlarının düşmesi, hem ekonomi takipçileri hem de kredi arayışında olanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte yeni kredi faiz oranları ve detayları:



50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası – Tüketici Ürün Paketi

Aylık Taksit Tutarı: 3.380 TL

Faiz Oranı: %4,54

Toplam Ödeme: 121.964 TL

VakıfBank – İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Aylık Taksit Tutarı: 3.620 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Ödeme: 130.617 TL

Halkbank – İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 3.762 TL

Faiz Oranı: %5,25

Toplam Ödeme: 135.711 TL

Not: Yukarıdaki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve değişiklik gösterebilir. Güncel bilgileri bankaların resmi sitelerinden kontrol edebilirsiniz.

Kaynaklar

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

VakıfBank Resmi Web Sitesi

Halkbank Resmi Web Sitesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – Faiz Politikası