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ICBC'tan yılbaşına mahsus 800 TL hediye para fırsatı

ICBC Turkey Bonus kredi kartı kullanıcıları için Aralık ayına özel harika bir kampanya!

ICBC'tan yılbaşına mahsus 800 TL hediye para fırsatı

1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Bonus üye işyerlerinde market, giyim ve kozmetik kategorilerinde yapacağınız alışverişlerde, her ikinci 750 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL Bonus kazanabilirsiniz. Üstelik kampanya kapsamında toplamda 800 TL'ye kadar Bonus kazanma fırsatınız var.

Kampanya Koşulları

Kampanya Dönemi: 1-31 Aralık 2023

Katılım Şartı: HEMEN23 yazıp 0532 752 44 04 numarasına SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

Dahil Olan Harcamalar

Ek kartlar, sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, temassız işlemler ve MoTo (Mail Order, Telephone Order) işlemleri kampanyaya dahildir.
Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların yalnızca ilki geçerli olacaktır.
Kampanya yalnızca Türkiye’de yapılan alışverişleri kapsamaktadır.

Düzenli ödeme talimatları, fatura ödemeleri, bonus kullanımları ve otomatik ödemeler. Farklı ürün kategorileri içeren sanal mağazalardaki harcamalar.
İptal edilen veya iade edilen işlemler bonus kazandırmaz.

Bonus Kullanım Detayları

Kazanılan Bonuslar 3 Ocak – 3 Şubat 2024 tarihleri arasında kullanılabilir.
Kullanılmayan bonuslar, 4 Şubat 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazındadır; bir müşteri en fazla 800 TL Bonus kazanabilir.
Bu kampanya başka indirim veya kampanyalarla birleştirilemez. ICBC Turkey, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Detaylı Bilgi: Yılbaşı Kampanyası – ICBC Turkey

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