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IBAN'a para atanlar dikkat; Bunu yapmayana soruşturma

Yükselen komisyon oranları ve nakit sıkıntısı, vatandaşları IBAN yoluyla ödeme yapmaya yönlendirdi.

IBAN'a para atanlar dikkat; Bunu yapmayana soruşturma

Fiş kesilmeden yapılan IBAN ödemeleri, hem vergi kaçakçılığına neden oluyor hem de tüketicileri cezai risklerle karşı karşıya bırakıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenlemeyle birlikte bu konuda uyarılarda bulundu.


🧾 Açıklama Yazılmayan IBAN Transferine Soruşturma Gelebilir

Torba Yasa kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, IBAN’a yapılan ödemelerde açıklama kısmına hizmet veya ürün detayı yazılmaması halinde işlem şüpheli kabul edilebilecek. Vergi müfettişleri, açıklamasız havaleleri potansiyel kayıt dışı işlem olarak değerlendirecek.


🏦 Başkasının IBAN’ı Üzerinden Ödeme Alanlara %10 Ceza

Başka birine ait IBAN üzerinden ödeme kabul eden işletmelere, ödeme tutarının %10'u kadar idari para cezası uygulanacak. Ancak alt sınır net: Ceza tutarı 30 bin TL'den az olmayacak. Bu yöntemle vergi kaçıran kişi ve işletmelere doğrudan yaptırım uygulanacak.


💳 POS Cihazı Kötüye Kullananlara 45 Bin TL Ceza

Kendi adına kayıtlı POS cihazını başka biri adına kullandıran veya fiş kesmeden tahsilat yapan kişilere 45 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Denetimlerde bu cihazlar özellikle mercek altına alınacak.


⚖️ Azami Ceza 90 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Vergi kaçakçılığı, sahte fatura, banka dışı tahsilat gibi usulsüzlükler tespit edildiğinde, cezalar 90 bin TL’ye kadar yükselebilecek. Bakanlık bu düzenlemeyle kayıt dışı ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor.


Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

https://www.hmb.gov.tr/

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