IBAN tuzağına düşmeyin! Para yollarken bunu sakın yapmayın

Bankacılık sektöründe deneyim ve uzmanlıkla doğrulanan bu yöntemle ilgili, güvenli ve sorunsuz transfer için uyulması gereken 4 temel adım şu şekildedir:

1. IBAN Numarasının Doğru Girilmesi

Her banka ve ülke için benzersiz olan IBAN numarası, transfer işleminin doğru hesaba ulaşmasını sağlar.

Önemli Noktalar:

IBAN numarasını el ile girerken veya kopyalayıp yapıştırırken ekstra boşluk ve yanlış karakterlerden kaçının.

Küçük bir rakam hatası, paranın yanlış hesaba gitmesine neden olabilir.

2. Alıcı Bilgilerinin Titizlikle Kontrol Edilmesi

IBAN numarasının yanı sıra, alıcının adı, banka adı ve şube kodu gibi ek bilgilerin doğruluğu da büyük önem taşır.

Önemli Noktalar:

Alıcının bilgilerini transfer öncesi tekrar gözden geçirin.

Yanlış veya eksik bilgi, transferin hatalı şekilde gerçekleştirilmesine yol açabilir.

3. Açıklama Kısmının Eksiksiz Doldurulması

Özellikle ticari işlemler ve fatura ödemelerinde, açıklama kısmına ödemenin amacını belirtmek sürecin şeffaflığını artırır.

Önemli Noktalar:

Ödeme amacı, referans veya fatura numarası gibi bilgileri mutlaka ekleyin.

Açıklamada yer alan doğru bilgiler, gelecekte olası anlaşmazlıkların ve takip işlemlerinin sorunsuz yapılmasına yardımcı olur.

4. İşlem Ücretleri ve Döviz Kuru Değişimlerinin Kontrolü

Uluslararası para transferlerinde, bankaların uyguladığı işlem ücretleri ve döviz kuru farkları, gönderilen tutarın alıcıya tam olarak ulaşmasında belirleyici rol oynar.

Önemli Noktalar:

Transfer öncesi bankanızın uyguladığı ücretleri ve döviz kuru farklarını detaylıca inceleyin. Beklenmedik maliyetlerin önüne geçmek için bu bilgileri gözden geçirerek hesaplamanızı yapın