Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi!

Türkiye otomobil pazarında firmaların uyguladığı zamlar, araç alacakların bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Sıfır kilometre otomobil piyasasında fiyatlar yeniden şekilleniyor. Şubat ayı için güncel fiyat listesini açıklayan Hyundai, müşterilerine 602,778 TL'lik sıfır kilometre otomobil teklifi sunuyor. Türkiye'de otomobil fiyatları üzerinde etkili olan döviz kurları ve maliyet artışları, firmaların zam oranlarını artırmasına sebep oldu. Araç satın almayı düşünenler için biraz daha yüksek bütçeler hazırlamaları gerektiği ortaya çıkıyor.

Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2025

Hyundai, ÖTV muafiyeti olan araçlar için Şubat 2025 fiyatlarını da güncelledi. İşte Hyundai'nin engelli araç fiyatları:

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel: 536,111 TL

Hyundai i10 1.2 Jump AMT: 561,111 TL



Hyundai i20 1.2 Jump Manuel: 602,778 TL

Hyundai i20 1.0 Jump DCT: 670,000 TL

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel: 666,667 TL

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT: 730,000 TL