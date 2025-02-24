GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi!

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarını yenileyen son firma Hyundai oldu. Şubat ayında müşterilere sunulan sıfır kilometre otomobiller için fiyatlar 602,778 TL'den başlıyor.

Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi!

Türkiye otomobil pazarında firmaların uyguladığı zamlar, araç alacakların bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Sıfır kilometre otomobil piyasasında fiyatlar yeniden şekilleniyor. Şubat ayı için güncel fiyat listesini açıklayan Hyundai, müşterilerine 602,778 TL'lik sıfır kilometre otomobil teklifi sunuyor. Türkiye'de otomobil fiyatları üzerinde etkili olan döviz kurları ve maliyet artışları, firmaların zam oranlarını artırmasına sebep oldu. Araç satın almayı düşünenler için biraz daha yüksek bütçeler hazırlamaları gerektiği ortaya çıkıyor.

Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2025

Hyundai, ÖTV muafiyeti olan araçlar için Şubat 2025 fiyatlarını da güncelledi. İşte Hyundai'nin engelli araç fiyatları:

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel: 536,111 TL

Hyundai i10 1.2 Jump AMT: 561,111 TL

Hyundai i20 1.2 Jump Manuel: 602,778 TL

Hyundai i20 1.0 Jump DCT: 670,000 TL

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel: 666,667 TL

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT: 730,000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER
Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı
Kısmi af yasası çıktı mı? Hangi suçlar af kapsamında? Kısmi af yasası çıktı mı? Hangi suçlar af kapsamında?
Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü
BİM indirim üstüne indirim yaptı; 1 kilosu 36,50 TL'ye düştü BİM indirim üstüne indirim yaptı; 1 kilosu 36,50 TL'ye düştü
Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor
Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi! Hyundai'den 602,778 TL'lik sıfır otomobil teklifi!
SON HABERLER
Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor Memurluğu bıraktı, şimdi paraya para demiyor; Satış rekoru kırıyor
Migros'ta zeytinyağına kallavi indirim; 159,80 TL'ye düştü Migros'ta zeytinyağına kallavi indirim; 159,80 TL'ye düştü
Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı? Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı?
25 Şubat okul tatil mi? Yarın hangi iller ve ilçelerde okullar tatil? 25 Şubat okul tatil mi? Yarın hangi iller ve ilçelerde okullar tatil?
Sosyal medya karıştı; Tiktok fenomenlerinin canlı yayın kavgası kanla sonuçlandı! Sosyal medya karıştı; Tiktok fenomenlerinin canlı yayın kavgası kanla sonuçlandı!
Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var
Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Ters köşe eden anket Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Ters köşe eden anket
Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü Yusuf Akçiçek efsane kulüple anlaştı; Jose Mourinho çok üzüldü