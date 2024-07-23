Hyundai tüm gemileri yaktı; 592.000 TL'ye SUV olur mu demeyin oldu bile!

Çin'den gelen otomobillere uygulanmaya başlayan ek vergiden sonra otomobil piyasasında ilginç değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa merkezli otomobil şirketleri görülmemiş kampanyalara imza atıyor. Ancak bu sefer ki kampanya Hyundai'den geldi. Türkiye pazarında söz sahibi olan Hyundai, 592.000 TL'lik SUV araç kampanyasını duyurdu. Elini çabuk tutan bu kampanyadan yararlanacak. Fakat şimdiden uyaralım bu kampanyada sınırlı stok bulunuyor.

SUV pazarında önde gelen modellerden olan Hyundai Bayon, yenilikçi tasarımı ve son teknoloji ürünü donanımlarıya bütünsel bir konforu sahiplerine yaşatıyor. Turbo benzinli motor opsiyonu ile maksimum performansı yakıt ekonomisiyle taçlandırarak ön plana çıkmayı başarıyor. Altı ileri manuel veya yedi ileri DCT otomatik şanzıman seçenekleriyle müşterilerine sunulan Bayon, ferah iç dizaynı ve rahat sürüşü ile konforlu bir seyahat imkanı sunuyor.

Aynı zamanda, Hyundai'nin ileri seviyedeki güvenlik kabiliyetlerine malik SmartSense teknoloji paketi, otomatik acil durum frenleme sistemi, şerit takip yardımcısı ve kör nokta ikaz sistemi gibi inovatif özelliklerle tasarlandı. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi, kablosuz şarj özelliği ve ferah bagaj alanı ile Bayon, sürücülere eşsiz bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. Hyundai Bayon, bu kabiliyetleriyle segmentinde fark oluşturmayı devan ettiriyor ve güvenlikten ödün vermeden teknolojiyi sürüş deneyimiyle harmanlıyor.

HYUNDAI SUV KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Yenicaggazetesi.com.tr'de paylaşılan habere göre, Hyundai Bayon, kompakt SUV segmentindeki yerini sağlamlaştırırken, sunduğu kampanyalarla da otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Araç, ikinci el piyasasında değerini koruma vaadiyle, yeni sahiplerine 60 ay boyunca satış yapmama taahhüdünde bulunuyor.

HYUNDAI BAYON FİYATLARI 2024

Hyundai Bayon, 592.000 TL'lik fiyat etiketiyle, geniş donanım paketleri ve ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekerken, 60 ay boyunca satış yapmama koşulu, potansiyel alıcılar arasında bazı tereddütler yaratıyor.