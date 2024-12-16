Hyundai i20 Fiyat Listesi 2025: Aralık 2024 ve Ocak 2025 Güncel Kampanyalı Fiyatlar

Hyundai i20 Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Hyundai i20’nin 2025 model yılı fiyatları, manuel şanzımanlı 1.2 MPI motorlu giriş seviyesinden, 1.0 T-GDI motorlu ve DCT şanzımanlı yüksek performanslı modellere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşte detaylar:

Model Liste Fiyatı (₺) Kampanyalı Fiyat (₺)

1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. (Manuel) 1.030.000 979.000

1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. 1.146.000 1.101.000

1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. 1.265.000 1.199.000

1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. 1.361.000 1.295.000

Kampanyaların Öne Çıkan Detayları

Bütçe Dostu Seçenekler: Hyundai’nin manuel şanzımanlı 1.2 MPI motorlu Jump + Nav. modeli, kampanya kapsamında 979.000 ₺ gibi rekabetçi bir fiyatla sunuluyor.

Performans Sevenlere Özel: Daha güçlü bir motor ve gelişmiş donanım isteyenler için, 1.0 T-GDI motorlu Style + Nav. ve Elite + Nav. modellerinde de cazip indirimler yer alıyor.

Dijital Teknoloji ve Donanım: Tüm modeller, navigasyon, dijital gösterge paneli ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda.

Kaynaklar:

Hyundai Resmi Türkiye Web Sitesi

Hyundai i20 Kampanyaları Hakkında Detaylar – Sahibinden.com

Derleme: Gazeteoku.com