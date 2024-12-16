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Hyundai i20 Fiyat Listesi 2025: Aralık 2024 ve Ocak 2025 Güncel Kampanyalı Fiyatlar

Hyundai, 2025 model yılı için sevilen kompakt modeli i20’nin güncel fiyat listesini ve kampanya detaylarını açıkladı. Geniş motor ve donanım seçenekleriyle Türkiye pazarında yoğun ilgi gören i20, yeni fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte Hyundai i20’nin 2025 model yılına ait güncel fiyat listesi ve kampanyaları...

Hyundai i20 Fiyat Listesi 2025: Aralık 2024 ve Ocak 2025 Güncel Kampanyalı Fiyatlar

Hyundai i20 Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Hyundai i20’nin 2025 model yılı fiyatları, manuel şanzımanlı 1.2 MPI motorlu giriş seviyesinden, 1.0 T-GDI motorlu ve DCT şanzımanlı yüksek performanslı modellere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşte detaylar:

Model Liste Fiyatı (₺) Kampanyalı Fiyat (₺)

1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. (Manuel) 1.030.000 979.000

1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. 1.146.000 1.101.000

1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. 1.265.000 1.199.000

1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. 1.361.000 1.295.000

Kampanyaların Öne Çıkan Detayları

Bütçe Dostu Seçenekler: Hyundai’nin manuel şanzımanlı 1.2 MPI motorlu Jump + Nav. modeli, kampanya kapsamında 979.000 ₺ gibi rekabetçi bir fiyatla sunuluyor.

Performans Sevenlere Özel: Daha güçlü bir motor ve gelişmiş donanım isteyenler için, 1.0 T-GDI motorlu Style + Nav. ve Elite + Nav. modellerinde de cazip indirimler yer alıyor.

Dijital Teknoloji ve Donanım: Tüm modeller, navigasyon, dijital gösterge paneli ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda.

Kaynaklar:

Hyundai Resmi Türkiye Web Sitesi
Hyundai i20 Kampanyaları Hakkında Detaylar – Sahibinden.com

Derleme: Gazeteoku.com

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