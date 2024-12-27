Hyundai i10: 500.000 TL, i20: 700.000 TL, Bayon: 850.000 TL'ye satılıyor

Bu artışla birlikte, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyeti uygulanan araç alım limitleri daha da genişledi. 2024 yılı için 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 43,93 oranında bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

2025'te Hangi Araçlar Alınabilir?

Bu yeni limitle birlikte, engelli vatandaşların tercih edebileceği araçlar da çeşitleniyor. Aşağıda, 2 milyon 247 bin TL limitine kadar alınabilecek bazı araç modelleri ve fiyatları yer alıyor:

Hyundai i10, i20 ve Bayon

Hyundai'nin küçük sınıf araçları olan i10, i20 ve Bayon modelleri, hem uygun fiyatlarıyla hem de kompakt yapılarıyla engelli vatandaşlar için ideal tercihler arasında yer alıyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Fiyatları

Yeni düzenleme ile birlikte, engelli araç alıcıları için belirlenen üst limit, daha geniş bir araç yelpazesi alımına olanak tanıyacak. 2025 yılında bu araçları alırken, fiyatlar şu şekilde değişiklik gösterebilir:

Hyundai i10: Fiyatı yaklaşık 500.000 TL

Hyundai i20: Fiyatı yaklaşık 700.000 TL

Hyundai Bayon: Fiyatı yaklaşık 850.000 TL

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)