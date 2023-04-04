Hükümetin asgari ücret zammı planı sızdı! Seçim öncesi ara zam tarihi netleşti

En düşük emekli maaşına yapılan ara zam sonrası asgari ücretli milyonlarca çalışan da hükümetten yeni zam beklentisi içine girmişti. 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi hükümetin asgari ücrete zam yapıp yapmayacağım merak ediliyordu. Asgari ücrete ara zam açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayını işaret etse de AK Parti'nin seçim öncesi önemli bir planı ortaya çıktı. Hükümet düğmeye bastı, asgari ücret zammı için ilk temaslar başladı. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği haberi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. En düşük emekli maaşına 2.000 TL artış yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni en düşük emekli maaşını 7500 TL olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası asgari ücrete de ara zam beklentileri oluştu. Genel seçimler öncesi Asgari ücretli çalışanlar da hükümetten maaş zammı bekliyor. Son dönemlerde asgari ücrete ara zam var mı yok mu sorusunun yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara Zam konusunda temmuz ayını işaret etmişti. Ancak gelen kulis bilgileri hükümetin seçim öncesi yeni bir hamle yapabileceğini gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ AYI DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yapılan Ak Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap vermişti. Asgari ücret zammı ile ilgili soruları da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zam için Temmuz ayına işaret etmişti. Yani milyonlarca asgari ücretli çalışana Temmuz ayında ara zam verileceği bizzat duyurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından asgari ücretlilerin umutları tükendi ancak kulis bilgileri tam aksini söylüyor. Hükümetin ara zam için önemli bir planı var. Seçim öncesi asgari ücretle çalışanı da memnun etmek isteyen AK Parti hükümeti, ara zam tarihini erkene çekebilir.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI BELLİ OLDU

Ekonomi yazarları yavaş yavaş asgari ücrete ara zam konusunda yeni bilgiler vermeye devam ediyor. AK Parti'ye yakın isimlerden olan Takvim gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem asgari ücret zammı için önemli sinyaller verdi. Asgari ücrete ara zam müjdesinin seçimden önce gelebileceğini işaret eden Faruk Erdem, beklediği rakamı da duyurdu. Faruk Erdem'in asgari ücret zammı beklentisi 2500 TL oldu. Eğer bu tahmin gerçek çıkarsa asgari ücrete yapılacak zam sonrasında yeni asgari ücret 11 bin TL'ye yükselecek. Aslında bu Tahminlerin gerçek çıkması çok da uzak bir ihtimal değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden öncesi için kurmaylarına talimatları olduğu biliniyor. Yani temmuzda yapılması beklenen asgari ücret zammı erkene çekilebilir. Bu konuda Kesin ve net bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantıları sonrasında ortaya çıkacak.