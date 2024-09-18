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Hükümet maaş rakamı verdi! İşte Ocak 2025 memur emekli maaşı ve asgari ücret zammı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulamaya koyduğu parasal sıkılaşma politikası, vatandaşların geçim sıkıntılarını derinleştirirken, milyonlarca çalışanın gözü 2025 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

Hükümet maaş rakamı verdi! İşte Ocak 2025 memur emekli maaşı ve asgari ücret zammı

Özellikle ara zam alamayan asgari ücretli çalışanlar, kendilerine verilecek zam oranını merakla bekliyor.

Orta Vadeli Program'da Açıklanan Enflasyon Hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), ekonominin geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Programda yer alan enflasyon beklentileri ve ekonomik hedefler, maaş zamlarının ne yönde şekilleneceğine dair beklentileri artırdı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emekli Maaşı Tahminleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, OVP'de belirtilen verilere dayanarak emekli maaşlarındaki olası artışları değerlendirdi. Erdursun, "2024 enflasyon beklentisi %41,5 olarak açıklandı. Bu gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,5, memur ve memur emeklilerine ise %10 enflasyon farkı yansıyacak" dedi.

Asgari Ücret 2025'te 20 Bin TL Olur mu?

Asgari ücret artışına ilişkin tahminlerini paylaşan Erdursun, "2025 yılı için enflasyon hedefi %17,5 olarak belirlenmiş. Eğer asgari ücret bu oranda artırılırsa, net asgari ücret 20.000 TL seviyesine ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Bu tahmin, asgari ücretli çalışanlar arasında büyük merak uyandırdı.

Ekonomist Şeref Oğuz'un Değerlendirmeleri

Ekonomist ve yazar Şeref Oğuz da OVP'nin açıklanmasının ardından katıldığı canlı yayında enflasyon tahminlerine göre asgari ücretin 20.000 TL olabileceğini belirtti. Oğuz'un açıklamaları, çalışan kesim tarafından yakından takip edildi.

Çalışanlardan Tepki: "Zam Yeterli Değil"

Açıklanan tahmini rakamlar, çalışanlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Temmuz ayında ek zam alamadıklarını hatırlatan asgari ücretli çalışanlar, geçim sıkıntılarının her geçen gün arttığını belirterek, "Eğer tek bir zam yapılacaksa, bu zam yüksek olmalı ve hayat pahalılığını telafi etmeli" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

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