Hükümet kaynağından haber! Asgari ücret rakamı sızdı

Emekli ve memur zammının en çok merak edildiği dönemde, asgari ücretle geçimini sağlayanlar da Temmuz ayındaki iyileştirmeyi bekliyor. 2023 başında yapılan zam ile beraber asgari ücret 8.506 TL’ye yükselmişti. Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini aktardı.

Sözcü TV’de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Öte yandan, hükümetin işverenlere de kolaylık sağlamayı düşündüğünü ve muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. TÜİK, daha önce duyurduğu gibi Mayıs TÜFE hesabında “sıfır fiyat” yöntemini uyguladığını belirterek, TÜFE’nin Mayıs ayında aylık yüzde 0,04 arttığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Fatih Portakal’ın hükümet kaynağından alarak vatandaşlara ilettiği asgari ücret miktarının 11 bin 500 TL olmasına yönelik haber sevinçle karşılandığı kadar üzüntü de yarattı. 700 bin kamu işçisi için taban maaşın 15 bin TL olmasına yönelik karar ile yüzde 45 zam oranı asgari ücretli için bir temel oluşturuyordu. Hükümet kaynaklı bilginin doğru olması halinde yüzde 45 zam oranı asgari ücretli için geçerli olmayacak. Refah payı eklemesi ile yüzde 45 beklenen asgari ücret zammının gerçekleşmesi durumunda umut edilen rakam 12 bin 500 TL.

Açlık sınırı son olarak 10 bin 360 TL hesaplanırken asgari ücretin 11 bin 500 TL olması vatandaşların yine yalnızca barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını ucu ucuna sağlayacak. Vatandaşların asgari ücret beklentisinin 12 bin 500 TL olarak gerçekleşmesi halinde dahi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için kira düzenlemeleri, enflasyon oranının düşürülmesi, fiyat sabitleme politikalarının uygulamaya konması bekleniyor.