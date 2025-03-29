Honda yaptı yapacağını; Civic fiyat listesinde büyük indirim var

Honda Civic, Türkiye’de uzun yıllardır beğeni toplarken, artan fiyatlar ve kredi koşullarındaki zorluklar nedeniyle satışlarda düşüş yaşanması, üretici ve bayiler tarafından destekleyici finansman seçeneklerine yönelimi artırdı.

Honda Fiyat Listesi ve Modeller

Honda Civic’in Mart ayı fiyat listesi, iki ana donanım seçeneğiyle sunuluyor:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+: 1.998.000 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+: 2.085.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+: 1.998.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 2.085.000 TL

Bu fiyatlar, Honda Civic’in segmentinde rekabet gücünü korurken, müşterilere cazip finansman seçenekleriyle ulaşılabilirlik sağlamayı hedefliyor.

Piyasa Koşulları ve Finansman Seçenekleri

Son dönemde araç fiyatlarının hızla artması, sıfır Honda Civic sahibi olmayı zorlaştırsa da, bayiler tarafından sunulan kredi ve finansman destekleri, müşterilerin ödemelerini kolaylaştırıyor.

Kaynak: Honda Civic Fiyat Listesi