Honda hodri meydan dedi; Faizsiz taksitle motosiklet satışını başlattı

Şık tasarımları ve üstün performans özellikleriyle öne çıkan Honda araçları, yenilikçi kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle motosiklet modellerine özel taksit kampanyaları, bu alanda bir adım öne çıkmasını sağlıyor.

Activa 125 ve Dio Modellerine Özel Taksit Kampanyası

Honda’nın popüler motosiklet modelleri Activa 125 ve Dio, şimdi Axess kart sahiplerine özel avantajlı ödeme seçenekleriyle Honda Motosiklet Bayileri’nde satışa sunuluyor:

Activa 125: Yüksek tork, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu ile dikkat çeken model, liste fiyatı üzerinden vade farksız 12 ay taksit imkânı ile sunuluyor.

Honda Dio: Dengesi, tasarımı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan model, yine Axess kullanıcılarına 12 ay vade farksız taksit avantajı ile satışta.





Kampanyadan Faydalanmak İçin Honda Bayileri’ni Ziyaret Edin!

Honda’nın güncel motosiklet kampanyalarından yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için size en yakın Honda Motosiklet Bayisini ziyaret edebilirsiniz. Axess kart sahiplerine özel sunulan bu avantajlar, stoklarla sınırlıdır.

Kaynak: Honda Motosiklet Kampanyaları

Derleyen: Gazeteoku.com