Hiçbir banka bunu yapmadı! Emeklilere böylesi jest görülmedi!

Emekli maaşlarının azlığı nedeniyle promosyon ödemeleri, ek ödemeler, bayram ikramiyesi gibi haberler sık sık gündeme gelirken emekli vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Birçok banka emekli ödemeleriyle ilgili yaptığı kampanyalarla vatandaşları destekliyor. Kamu ve özel bankalar yaptıkları kampanyalarla her gün müşterilerini kaybetmemeye çalışıyor. Yapı Kredi Bankası ise emekli destek ödemelerinde büyük bir adım attı. İşte Yapı Kredi Bankası emekli ödemesi detayları...



Emekli vatandaşların her biri destek ödemelerinden maalesef ki yararlanamıyordu. Yapı Kredi Bankası son dönemlerde artan bu şikayetlere bir kampanya hazırlayarak emeklilerin yanında yer aldı. Devletin de desteği ile duruma getirilen çözüm on binlerce emekli vatandaşa ödeme yapılmasını sağlayacak. Emekli maaşlarına göre promosyonlar bankaların yarışında her geçen gün artıyor.



Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ne kadar?



4.200 TL, 3.499 TL’ye kadar maaşı olanlara ödenecek.

4.900 TL promosyon, 3.500 ila 7.499 TL arasında maaş alanlara verilecek.

6.300 TL emekli promosyonu ise 7.500 ila 9.999 TL arasında maaş alan kişilere verilecek.



7.000 TL emekli promosyon ödemesi ise 10.000 TL alanlara yapılacak.

İlk kez promosyon ya da kredi kartı müracaatı tarihinden önce 3 ay içinde kartını kullanmayan müşterilerin kampanyanın başlangıç tarihinden itibaren 28 Şubat 2023’e kadar hesaptan 500 TL harcama yapması durumunda 300 TL nakit ödeme yapılacaktır.