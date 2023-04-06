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Hesaplarınızı kontrol edin! TC kimlik no sonu 0,2,4,6,8 ile biten öğrencilere 1250 TL – 3750 TL arası destek ödemesi yattı

Üniversite öğrencilerine Müjde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi. TC kimlik no sonu 0,2,4,6,8 ile biten öğrenciler hemen hesaplarını kontrol etsin. Destek ödemesi hesaplara geçmeye başladı.

Hesaplarınızı kontrol edin! TC kimlik no sonu 0,2,4,6,8 ile biten öğrencilere 1250 TL – 3750 TL arası destek ödemesi yattı

Üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklamayı yayınlayan gençlik ve spor bakanı Kasapoğlu, öğrencilerin beklediği burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Nisan ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik no son hanesine göre hesaplara yatırılıyor.

BAKAN ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Milyonlarca öğrencinin yüzünü güldürecek haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gençlik ve spor bakanı Kasapoğlu, nisan ayı burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında." ifadelerini kullandı.

T.C KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE HESAPLARA YATIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenen burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik no son hanesine göre hesaplarına yatıyor. Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerini T.C kimlik no son hanesine göre banka hesabınızdan kontrol edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi miktarının arttığını duyurmuştu. 2023 burs ve öğrenim kredisine ne kadar sorusuna yanıt arayan öğrenciler için açıklama geldi. Devlet tarafından verilen burs ve öğrenim kredisi 2023 miktarı lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseldi.

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