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Hesaplar sil baştan değişti! Yüzde 25, 50, 75 oranında seçim zammı o maaşlara da geliyor

TBMM’den geçti. Emekli maaş zammı kesinleşti. Bayram ikramiyesi ise 2000 TL oldu. Bu zamlar dul ve yetim aylığı alanlara de geliyor. Yüzde 25, 50, 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Hesaplar sil baştan değişti! Yüzde 25, 50, 75 oranında seçim zammı o maaşlara da geliyor

TBMM'ye gelen yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşının 7500 liraya kadar yükselmesi Bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL olması bekleniyor. Emekli maaşı alanlar bu haberle sevinçten havalara uçarken bir müjdeli haberde dul ve yetim aylığı yani Ölüm aylığı alanlara geldi. Çifte zamdan Ölüm aylığı alanlar da faydalanacak. Peki, yeni dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

En düşük emekli maaşının 7500 liraya yükselmesi ve Bayram ikramiyesinin 2000 TL olarak ödenmesini içeren düzenleme TBMM'ye geldi. Genel kurulda görüşülmesi ve kabul edilmesi beklenen düzenleme ile birlikte milyonlarca emekli zamlı maaşlarının nisan ayında almaya başlayacak. Ancak çifte zam sadece emeklileri ilgilendirmiyor. Dul ve yetim aylığı alanlarda nisan ayında bayram edecek. Çünkü dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına da emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte zam gelmiş oldu. Üstelik dul ve yetim aylığı alanlar Bayram ikramiyesinden de faydalanma imkanı bulacak.

YENİ ZAMLI MAAŞLAR KURUŞU KURUŞUNA HESAPLANDI

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükselmesi ile birlikte ölen sigortalıdan dolayı Ölüm aylığı alanlar yani dul ve yetim aylığı alanlarda Nisan ayından itibaren zamlı maaş almaya başlayacak. Dul ve yetim aylığı alanların hisse oranına göre maaşları artış gösterdi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte %75 hissesi olan bir dul eşin 4125 TL olan maaşı 5625 TL'ye yükseliyor. Nisan ayından itibaren Ölüm aylığı bu tutarlarda ödenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Emekli bayram ikramiyesi de Son Günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyordu. Emeklinin hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanabiliyor. Yani dul ve yetim aylığı alanlara da 2000 TL'lik bayram ikramiyesi fırsatı sunulacak. Nisan ayından itibaren Ölüm aylığı alanlara zamlı bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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