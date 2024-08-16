Hesabınıza 18 bin TL ödeme tanımlandı şartnameyi imzalayın ödemeyi kapın! Son tarih 31 Ağustos

Hesabınıza 18 bin TL ödeme tanımlanmış durumda. Ağustos ayında promosyonlarını güncelleyen ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine oldukça cazip fırsatlar sunuyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING Bank’a taşıyanlar, maaş tutarlarına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor. Bu teklif, ek koşulsuz olarak sunulmasıyla dikkat çekiyor.

Fatura Talimatına Ek Promosyon İmkanı

Emekliler için sunulan bu promosyonun yanı sıra, maaş müşterilerinin otomatik fatura talimatı vermesi durumunda 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon da kazanma şansı bulunuyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alma fırsatı doğuyor. Bu avantaj, emekli maaşını ING’ye taşıyanlar için büyük bir teşvik olarak öne çıkıyor.

Yeni Emekliler ve EYT Kapsamında Emekli Olanlar da Yararlanabiliyor

ING Bank’ın sunduğu bu promosyon fırsatından yalnızca mevcut emekliler değil, EYT kapsamında emekli olanlar ve yeni emekliler de yararlanabiliyor. Bu da, özellikle EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli olan vatandaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Dijital İşlemlerde Ücret Ödemeyin

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşteriler, bankanın sunduğu diğer avantajlardan da faydalanabiliyor. Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen para transferi işlemleri için herhangi bir masraf ödemek zorunda kalmıyorlar. Bu da, bankacılık işlemlerinde hız ve kolaylık arayanlar için oldukça önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

%3,74'ten Başlayan Faiz Oranlarıyla İhtiyaç Kredisi

Emekli maaşını ING’ye taşıyan müşteriler, %3,74’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bu düşük faiz oranları, özellikle finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanmayı düşünen emekliler için cazip bir seçenek sunuyor.

Turuncu Ekstra Plus Avantajları Ücretsiz

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşteriler, bankanın sunduğu Turuncu Ekstra Plus avantajlarından da faydalanabiliyor. Üstelik, 3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan bu avantajlardan yararlanabiliyorlar. Bu, ING Bank’ın emeklilere sunduğu ekstra hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunuyor.

Kaynak: İNG BANK

Derleme: Gazeteoku