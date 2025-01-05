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Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor

Avrupa'daki bir grup bilim insanı, evlerimizdeki eski elektronik cihazlardan değerli metallerin çıkarılması konusunda devrim niteliğinde bir keşif gerçekleştirdi.

Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor

Yenilikçi bir yöntemle, elektronik atıklardan altın gibi değerli metallerin çıkarılması mümkün hale geldi. Bu keşif, hem çevresel sürdürülebilirlik sağlıyor hem de elektronik atıkların geri dönüşümünü daha verimli bir hale getiriyor.


Yenilikçi Yöntem ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Bilim insanları, peynir üretiminden elde edilen yan ürünleri kullanarak elektronik atıklardan altın çıkarılmasını sağladılar. Bu yan ürünler, peynir altı suyu proteinleri olarak bilinir. Proteinler, asidik koşullarda ve yüksek sıcaklıklarda işlenerek protein fibril süngerlerine dönüştürülür. Bu süngerler, elektronik atıklardan değerli metallerin toplanmasında kritik bir rol oynar.

Bu yöntem sayesinde, her yatırılan 1 dolar için yaklaşık 50 dolara kadar altın elde edilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca, elde edilen altın, geleneksel madenlerden çıkarılan altın kadar değerli ve güvenli bir şekilde işlenebiliyor.

Herkesin evinde var sakın atmayın İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor11


Uygulamalı Başarı: 20 Bilgisayar Ana Kartından 450 Miligram Altın

Yapılan bir deneme sırasında, sadece 20 eski bilgisayar ana kartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi elde edilmiştir. Bu işlem, peynir altı suyu proteinlerinin nanofibril süspansiyonuna dönüştürülmesiyle başlatılmıştır. Elde edilen sünger, metal iyonlarını çekerek altın ve diğer değerli metallerin çıkarılmasını sağlamıştır. Bu işlem sonucunda elde edilen küçük altın külçesi, yaklaşık 33 dolar değerindedir.

Bu başarı, yalnızca elektronik atıkların daha verimli bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir adımdır.


Gelecek Perspektifi: Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Yeni Bir Dönem
Bu buluş, gelecekte geniş çapta uygulanarak, elektronik atıkların geri kazanımını çok daha verimli hale getirebilir. Elektronik atıkların çevresel etkileri büyük bir sorun haline gelirken, bu yeni yöntem, atıkları yeniden değerlendirerek hem çevreyi korumaya yardımcı olacak hem de değerli metallerin geri kazanılmasına olanak tanıyacaktır.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yöntemin ilerleyen yıllarda daha yaygın bir şekilde kullanılacağını ve elektronik atıkların geri dönüşümünde çığır açacağını belirtiyor.

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