Herkesin evinde bulunuyor; Sakın atmayın! İçinde 24 ayar altın var

🧀⚙️ Elektronik cihazların içindeki devre kartlarında az miktarda da olsa altın, paladyum ve platin gibi değerli metaller bulunuyor. Bilim insanları, bu metallerin geri kazanımını sürdürülebilir hale getiren bir teknikle karşımıza çıktı: Peynir altı suyu proteinlerinden üretilen fibril süngerler!

💡 Nasıl Çalışıyor Bu Yöntem?

Peynir üretiminde açığa çıkan peynir altı suyu alınır.

Bu sıvı, özel bir işlemle nanofibril süspansiyonuna dönüştürülür.

Ardından yüksek sıcaklık ve asidik ortamda sünger yapısına bürünür.

Bu sünger, elektronik atıklardan ayrıştırılan devre kartlarının üzerine yerleştirilir.

Sünger, metal iyonlarını adeta bir mıknatıs gibi çeker ve altını emer. Bu da yaklaşık 33 dolarlık saf altın anlamına geliyor.



📈 1 Dolar Yatırım, 50 Dolar Altın Getiriyor!

Araştırma verilerine göre, bu yöntemle yapılan her 1 dolarlık geri dönüşüm yatırımı, ortalama 50 dolara kadar kazanç sağlıyor. Yani hem çevre korunuyor hem de ekonomik kazanç elde ediliyor.

💬 “Bu teknik, geleneksel maden çıkarımına kıyasla çok daha güvenli, çevreci ve düşük maliyetli.” diyor araştırmanın başındaki ekip lideri.



🌍 Çevre Dostu ve Gelecek Vaat Eden Bir Girişim

Geleneksel yöntemlerde kullanılan siyanür gibi zehirli kimyasallara ihtiyaç duyulmaması, bu yeni tekniği doğa dostu hale getiriyor. Ayrıca düşük enerji tüketimiyle çalışan bu sistem, karbon ayak izini ciddi şekilde azaltıyor.

🔬 Bilim insanları bu sürecin, evsel ve endüstriyel elektronik atıkların geri dönüşümünde yaygınlaşmasını bekliyor. Bu sayede milyonlarca ton e-atık, doğaya zarar vermeden yeniden ekonomiye kazandırılabilir.



❗️ Evdeki Elektronik Atıklarınızı Asla Atmayın

Eski telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler... Bunların her biri, içinde değerli metaller taşıyor. Geliştirilen bu çevreci teknolojiyle, o cihazlar artık sadece “çöp” değil; aynı zamanda altın madeni! 🪙

Bu sebeple:

Elektronik cihazlarınızı geri dönüşüm merkezlerine götürün.

Yetkili geri kazanım tesisleriyle iletişime geçin.

Evde biriktirdiğiniz elektronik çöpleri çöpe atmayın!

🔗 Kaynak ve Ek Bilgi

Yale Üniversitesi - Sustainable Materials Research

Avrupa Geri Dönüşüm Platformu (ERP)