Herkese yatıyor 4.000, 8.000 TL ödeme! İŞKUR’dan başvuru yapılacak!

Nisan ayına gelinmesiyle beraber birçok vatandaş İŞKUR üzerinden alınan işsizlik maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. İşsizlik sigortasını işsiz kaldıkları süre zarfında alan vatandaşlar aylık ödemelerini bekliyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açıklama yapmış ve işsizlik sigortası ödemelerini öne çekmişti. Binlerce işsiz kalan vatandaş için can suyu olan ödemeler ne zaman yatacak merak ediliyor. Peki, 2023 işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak? İşte işsizlik maaşına dair detaylar...



İŞSİZLİK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



İşsizlik maaşı ile işsiz kaldığı süreçte geçinmeye çalışan pek çok hane hesaplarına ne zaman ödemenin yatacağını araştırıyor.



İşsizlik ödeneği, aylık olarak kişilere ödenmektedir. Ayın 5’inde yatan ödemelerin farklı bir tarihe alınması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı elindedir. Sigortalı işsiz vatandaşlar için yapılan ödeme başvuruda bildirilen IBAN’a yatmaktadır. Hatalı ya da eksik verilen IBAN söz konusu ise ödeme en yakın PTT şubesinden gerçekleştirilmektedir.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ AY VERİLİR?



İşyeri ile yapılan sözleşmenin feshinden önceki son 3 senede çalışmış olan vatandaşlara ödeme yapılmaktadır. Belli sigortalı gün sayılarına göre de ödeme süresi değişkenlik göstermektedir. Ödemelerin yatma süresi şöyledir:

600 prim günü olanlar 180 gün, 900 prim günü olan 240 gün, 1080 gün boyunca çalışmış vatandaşa 300 gün boyunca ödemeler IBAN’dan yatmaktadır.



2023 İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI



Minimum 4 ay çalışmış olan vatandaş için işsiz kalması halinde, gerekli koşullara uyuyorsa işsizlik maaşı yatmaktadır. İşsizlik ödeneğinin ne kadar yatacağı ise mevcut asgari ücretin en az yüzde 40’ı ile en fazla yüzde 80’i arasında belirlenmektedir. Bu da şu anki asgari ücrete göre 4.003 TL ile 8.006 TL’yi göstermektedir. Vatandaşlara yatırılan bu işsizlik ödeneği tutarından binde 7,59 oranında ise vergi kesintisi gerçekleştirilmektedir.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İşyeriyle olan ilişiğin kesilmesinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca www.iskur.gov.tr üzerinden de müracaatlar tamamlanabilmektedir.