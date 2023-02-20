Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti

Yeni yılın gelmesi ile birlikte emekli maaşlarında yapılan artış belli oldu. Tüm emekliler %30 maaş zammı aldı. Ancak birçok emekli bu durumdan memnun değil. Çünkü emekli maaşlarına yapılan artış Enflasyonun çok altında kaldı. Enflasyon her geçen gün artmaya devam ederken emekliler şimdi gözünü Bayram ikramiyesine çevirmiş durumda. Emekli Bayram ikramiyeleri artacak mı sorusunun yanıtı Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Beklenen cevap AK Parti kaynaklarından geldi.

Emekli maaş zammı ile ilgili Milyonlarca kişi En az asgari ücret kadar zam beklentisi içindeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın refah Payı kararıyla birlikte emekliye verilen zam oranı %30'da kaldı. Bazı emekliler bu zamdan memnun Ama birçok emekli de tepkili. Çünkü her geçen gün artmaya devam eden enflasyon emeklinin belini büküyor ve alım gücünü düşürüyor. Şimdi ise emekliler Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen emekli Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, emekli Bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA HABERİ

Ramazan Bayramı için artık geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin ise gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Devletin vereceği emekli bayram ikramiyesi büyük heyecan ve merakla bekleniyor. Geçen yıl zam gelmeyen ikramiye ödemesinin bu yıl artıp artmayacağı ise en çok merak edilen detay olmaya devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan milyonlar için Ankara’dan müjde var. Bayram ikramiyesine zam geliyor hem de okkalı. Emekliler duyunca resmen sevinçten uçacak. Çünkü hayalini bile kuramadığınız o rakam bayramda hesaplara yatacak.

5000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Emekli bayram ikramiyesi için hem tarih açıklandı, hem de miktar belli oldu. Rakamı duyanların dudağı uçuklayacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi öyle bir ödeme yatacak ki herkes şaşkına dönecek. Az önce açıklandı, bayram ikramiyesi toplam 5000 TL oldu. Yani Ramazan Bayramı öncesi 2500 TL ve Kurban Bayramı öncesi 2500 TL emeklinin banka hesabına karşılıksız ve geri ödemesiz yatacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK

Üstelik bayram ikramiyesi ödemesi için tarihler de netleşti. Başkentten aktarılan bilgilere göre emekli bayram ikramiyesi ödemesi Ramazan Bayramından hemen bir hafta önce hesaplara yatacak. Aynı şekilde Kurban Bayramından bir hafta önce de kalan ödeme emeklinin hesabına aktarılacak. 2023 yılında emeklinin kazanımları her anlamda büyük olacak. Hatta emekliye genel seçimler öncesinde ara zam bile gelebilir.