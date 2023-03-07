Herkes bunu bekliyordu! Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi açıklaması geldi

EYT yasası ve 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında milyonların gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Özellikle emekliler, büyük bir heyecanla bayram ikramiyesine zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Bayram ikramiyeleri için artık geri sayım başladı. 21 Nisan Pazar günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce ikramiye ödemelerinin hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. Peki asgari ücretli çalışanlar da bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli bir yandan bayramı beklerken bir yandan da bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Yılbaşında yüzde 30 maaş zammı alan emekliye Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikramiye miktarı da merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BELLİ OLDU MU?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2023 miktarı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olmak üzere toplamda 2200 TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesi başta olmak üzere bir çok ödemeye zam yapıldı. O sebeple bayram ikramiyesi zammı da bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi en az 2000 TL olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Peki kimler bayram ikramiyesi alabilir? Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi var mı? Emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi ile emeklilerin hak sahipleri olan dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi verilmiyor ancak işverenler bayram ikramiyesi ödemesi yapabiliyor. Bu yıl bayram ikramiyelerine ilişkin henüz karar alınmadı. İlerleyen günlerde asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi birlikte göreceğiz.