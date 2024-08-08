Her tahmini 12'den vurdu! Mert Başaran'dan yeni dolar kuru rakamı geldi

"Bazıları 37, bazıları 36, hatta iyimser olanlar 32 diyor; fakat ben bir tahmin yürütmekten kaçınacağım. Çünkü döviz kurları, esasında faiz politikaları ile şekillenir. Eğer Merkez Bankası, yönetimindeki Mehmet Şimşek faizleri düşürürse, doların 50 liraya ulaşması bile mümkün. Faizler değişmezse, mevcut durum devam eder ama bu sağlıklı değil," dedi.

Kur Tahminleri ve Ekonomik İstikrar

Başaran, yıl sonunda doların 40-42 lira bandını görmesinin ülke ekonomisi için daha faydalı olacağını ifade etti. Doların mevcut düşük seviyelerde kalması durumunda, turizm, restoran işletmeleri ve emlak piyasasının olumsuz etkileneceğini, fabrikaların kapanma riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti. "Kurun bu şekilde düşük tutulması, yalnızca yurt dışından yüksek faizle para getiren bankerlere yarar sağlar," diyerek mevcut durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.

Mert Başaran: 'Ekonomiye Dinamit Yerleştiriliyor'

Yatırım danışmanı, doların şimdiki seviyede tutulmasının ekonomiye zarar vereceğini, istenildiği takdirde kurların ayarlanabileceğini söyledi. Kurun yüksek tutulmasının, gerçekçi ve gerekli olduğunu, 38 liranın bir nebze daha iyimser bir rakam olabileceğini, ancak 41-42 lira bandının daha realist bir hedef olduğunu ekledi.