Her şey zamlandı: 2025 ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatındaki artış, yıllık ödemeleri önemli ölçüde artıracak. Halen asgari ücretliler için kıdem tazminatı, her çalışılan yıl için 20.002 TL olarak hesaplanıyor ve bu miktardan damga vergisi kesildikten sonra işçiye 19.850 TL ödeniyor. Ancak, Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, asgari ücretli çalışanların yıllık kıdem tazminatları 26.005 TL’ye çıkacak. Damga vergisi düşüldükten sonra bu miktar 25.808 TL olarak ödenecek.

İhbar tazminatında da artış yaşanacak. İş Kanunu’na göre, çalışanların iş yerindeki çalışma süresine göre ödenecek ihbar tazminatı miktarı belirlenir. Çalışma süresi 6 aydan az olan işçiler için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olanlar için 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 hafta ihbar tazminatı ödenir. Bu ödemelerden gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücretli işçilerin ihbar tazminatları önemli ölçüde artacak. 2 haftalık ihbar tazminatı 7.863 TL’den 10.223 TL’ye, 4 haftalık ihbar tazminatı 15.726 TL’den 20.446 TL’ye, 6 haftalık ihbar tazminatı 23.590 TL’den 30.670 TL’ye ve 8 haftalık ihbar tazminatı ise 31.453 TL’den 40.893 TL’ye yükselecek.

Bu artışlar, asgari ücretle çalışan işçilerin haklarını daha güvence altına alacak ve iş güvencelerini pekiştirecektir. Bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılar için, işveren ve çalışanların İş Kanunu’na göz atması önemlidir.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı