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Her haneye iki emekli maaşı! SGK sistemi değişiyor, maaşlar artacak

Türkiye’nin uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilik sistemi, yeni düzenlemelerle yeniden gündemde.

Her haneye iki emekli maaşı! SGK sistemi değişiyor, maaşlar artacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mücadelelerinin ardından, şimdi de 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi yapılan çalışanlar, kendilerine emeklilik hakkı tanıyacak kademeli emeklilik sistemi talep ediyor. Bunun yanı sıra emekli maaşlarının geçim sıkıntısını çözmeye yetmemesi, sistemi köklü bir reformun eşiğine getirdi.

Her Eve İki Emekli Maaşı Projesi

Ekonomik sıkıntıların başında emekli maaşlarının yetersiz kalması yer alıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla, hükümet tarafından “Her Eve İki Emekli Maaşı” projesi gündeme alındı. Projenin temel hedefi, her hanede iki emekli maaşının bulunmasını sağlayarak ekonomik yükü hafifletmek.

Her haneye iki emekli maaşı! SGK sistemi değişiyor, maaşlar artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz seçim sürecinde ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacak bir düzenleme yapılacağını vaat etmişti. Bu vaadin bir parçası olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Düzenlemenin, gelecek seçimlere kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Yeni sistemin detayları şu şekilde açıklandı:

Ev Hanımlarına Primli Emeklilik

Ev hanımlarına emeklilik hakkı verilecek ancak bu hak kazanımlı bir sistemle sağlanacak.

Ev hanımları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödemesi yapacaklar.
Devlet Desteği

Ödenecek primlerin üçte birlik kısmı devlet tarafından karşılanacak.
Geriye kalan üçte ikilik kısmı ise ev hanımları ödeyecek.

Her haneye iki emekli maaşı! SGK sistemi değişiyor, maaşlar artacak

Çocuk Sayısına Göre Yaş İndirimi

Ev hanımlarına çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirim uygulanacak.
Üç çocuğa kadar her çocuk için emeklilik yaşından 2 yıl indirim yapılabilecek.
Örneğin, şu an 58 yaşında emekli olabilen kadınlar, eğer üç çocuğa sahipse 52 yaşında emekli olabilecek.

Kaynaklar ve Daha Fazlası İçin: Konuyla ilgili detaylı bilgileri resmi kaynaklardan öğrenmek için SGK Resmi Sitesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com

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