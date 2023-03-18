Her haneye devlet yardımı girecek! Aile Bakanlığı az önce müjde verdi, 2750 TL yardım tek şartla elinizde

Ekonomik anlamda zorlanan ve geçinmekte güçlük çeken vatandaşlar için devlet yardımı fırsatları devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için yeni bir sosyal yardım imkanı geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Faturalarını ödemekte zorlanan artan enerji fiyatları nedeniyle zor günler geçiren kişiler başvuru yapmaları durumunda doğalgaz yardımı ve elektrik tüketimi desteği alabilecek. Devlet yardımı almak isteyenler için başvuru şartları da belli oldu. Sadece tek bir kritere uygun olanlar hemen başvuru işlemlerini yaparak sosyal yardım alma fırsatına sahip olabilir.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT üzerinden ödediği sosyal yardım fırsatları her geçen gün büyümeye devam ediyor. O yardım imkânlarından biri de doğalgaz yardımı ve elektrik tüketim desteği olarak sağlanıyor. Dar gelirliler faturalarını ödemekte zorlanırken devlet vatandaşın imdadına hızır gibi yetişiyor. Başvuru yapmak isteyenlere başvuru ekranı açıldı. Hızlı başvuru sayesinde aynı ay içinde elektrik tüketim desteği ve doğalgaz faturası yardımı alabilirsiniz. Devletten fatura yardımı almak için şartlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURA YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Doğalgaz faturası yardımı ve elektrik faturası yardımı almak isteyenler için başvuru şartları açıklandı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Aileler bu yardımlardan faydalanabiliyor ve yardım için hane gelirine bakılıyor. Eğer hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise başvuru yaparak yardım alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki doğalgaz olan bir bölgede yaşamak ya da elektrik sayacının bağlı olması önemli. Bu şartları sağlıyorsanız başvuru yapmak oldukça kolay olacak.

DOĞALGAZ FATURASI YARDIMI VE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz faturası yardımı ve elektrik faturası yardımı imkanlarından faydalanmak isteyenler başvuru şartlarında da araştırıyor. Yardım almak için başvuru işlemlerini e-devlet'ten hızlı şekilde yapabileceğiniz gibi yaşadığınız ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında T.C kimlik numaranızın ve Adınıza kayıtlı doğalgaz ve elektrik faturasının yanınızda olması bunun gerekmektedir.

Doğalgaz faturası yardımı olarak 2500 TL'ye kadar destek alabileceğiniz gibi elektrik faturası yardımı olarak da 250 TL'ye kadar yardım alabilirsiniz. Toplamda 2.750 TL'yi bulan fatura yardımı PTT üzerinden ödeniyor. Fatura yardımını almak için PTT şubelerine gidebilirsiniz.