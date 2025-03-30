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Her eve çift maaş girecek; Ev hanımlarına emeklilik hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlıklara başlanan yeni düzenleme, ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşabilmeleri için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Her eve çift maaş girecek; Ev hanımlarına emeklilik hakkı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma, kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yapılan açıklamalara göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edecek; bunun yanı sıra, ödedikleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Prim Şartlarında Esneklik ve Çocuk Sayısına Göre İndirim

Gelen yeni düzenlemeyle, ev hanımları Bağkur üzerinden emeklilik hakkı kazanabilecek. Mevcut sistemde ev hanımlarının emeklilik için prim ödemeleri zorunlu olup, belirlenen prim gün sayısı 9000 iken; yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne indirilecek. Böylece ev hanımları, yaklaşık 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabilecekler; mevcut uygulamada ise 25 yıl prim ödemesi gerekiyor. 

Özel olarak, ev hanımlarının çocuk sayısına göre de prim şartında indirim yapılacak. Her bir çocuk için, ev hanımına ekstra bir yıllık prim ödemesi avantajı tanınacak; örneğin, 3 çocuk sahibi bir ev hanımı, 3 yıl fazladan çalışmış kabul edilerek emeklilik şartlarını daha erken yerine getirebilecek. Buna paralel olarak, emeklilik yaşı da 3 yıl düşürülecek, böylece ev hanımları daha erken emeklilik hakkına ulaşabilecek.


Emekli Maaşı Hesaplaması

Yeni düzenlemenin ardından ev hanımlarına bağlanacak emekli maaşları, ödenen prim tutarlarına bağlı olarak hesaplanacak. Ev hanımları daha yüksek prim ödemesi yaparlarsa, emekli maaşlarında da orantılı bir artış görülebilir; ancak, genel olarak prim indirimlerinin ve erken emeklilik avantajının sağlanması, maaş hesaplamasında önemli bir fark yaratmayacak.

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