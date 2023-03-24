Her bütçeye uygun Hyundai araçları! Hyundai 2023 model uygun fiyatlı arabalarını satışa sundu!

Vergiler ve kur fiyatları üst üste gelince günümüz enflasyon krizinde çoğu vatandaş için araba sahibi olmak adeta rüya haline geldi. Türkiye’deki milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek bir hareket ise Hyundai’den geldi. Hyundai, her bütçeye uygun 2023 yılı araçlarını satışa sundu. İşte 2023 Hyundai araç fiyatları ve her cebe uygun modellerin detayları...



Ülkemizde kur artışı ile vergi kesintilerinin araçlara eklenmesiyle araba almak daha da fazla zorlaştı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı araba araştırmaları devam ediyor. Hyundai ise vatandaşlara 2023 satışlarını sundu. Gelen yeni açıklamayla beraber Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel 2023 senesi Hyundai model ve takvimlerini duyurdu. Takvime göreyse premium segmenti araçlarında uygun modeller ile vatandaşlar buluşturuluyor.



Hyundai hayalleri gerçekleştirecek!



Hyundai Accent Genel Müdürü Murat Berkel, açıkladığı 2023 takviminde 5 ay gibi ir sürede hangi araçların hangi ay piyasada olacağını bir bir anlattı. Takvimdeki durum şu şekilde:



Makyajlı i10 Nisan ayında piyasalarda olacak.

Makyajlı i20 ile Kona (hibrit ve benzin) Temmuz ayında çıkacak.

Yeni Elantra modeli Ağustos ayında vatandaşlarla buluşacak.

Loniq 6 ise Ekim ayında olacak. Elektrikli Kona ile Tucson ise Kasım’da isteyenleriyle buluşacak.



2023 Hyundai model ve özellikler



Yeni makyajlı i10 ve i 20 seçenekleri, yeni Elantra modeli gibi araçlarını 2023 satışlarında sunacak olan Hyundai A segmentinde yeni araçlar sundu. Yükseltilen dingil mesafesiyle beraber i10 A segmenti içindeki B ile artık yarışabilecek bir araç olarak sunuluyor. Net bilgi olmasa da i10 N isimli spor paketi ile i20 N gibi ülkeye gelmesi de ihtimal dahilinde.



2023 yeni Hyundai i10



2023 piyasasında yer alacak olan Hyundai i10 makyajlı haliyle hem dıştan hem içten farklı bir tasarıma sahip. Türkiye piyasasında güzel bir çıkış yapan i20 spor modeli ile i20 N’de yoğun ilgiyle karşılaştı. Piyasaya sunulacak yeni i20 ile i20 N makyaj operasyonunda Elantra gibi yeni fütüristik modeller göze çarpıyor.



2023 Hyundai Elantra hayran bıraktı!



Segmentinde ön planda olan Hyundai Elantra, Şubat ayında alıcılar ile buluştu. C segmentindeki tüm otomobilleri sollayacağı şekilde bir ilgi gördü. Makyaj işlemi ile beraber C ve D segmentini de geçecek gibi gözüküyor. 2023 Hyundai Elantra, Ağustos’ta Türkiye’de vatandaşlarla buluşuyor.