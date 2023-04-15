Her ay devletten 2.400 TL destek ödemesi! Bu şartları taşıyanlar alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım duyurularını tekrarlamaya devam ediyor. Her geçen gün genişleyen sosyal yardım kapsamı vatandaşların nakit ihtiyacına derman oluyor. Aile Bakanlığı'ndan yeni bir yardım duyurusu daha geldi. T.C kimlik NO sonu 0,2,4,6 ve 8 olanlar hemen başvuru yaparak aile Bakanlığından sosyal destek ödemesi alabilecek. Acele edenler yardım parası ödemesini bayramdan önce bile alabilir. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru şartları da yayınlandı. Bayram öncesi ihtiyaç sahipleri bu fırsatı kaçırmasın e-devlet başvuru ekranı açık başvurunuzu Hemen yapın.

Aile Bakanlığı Sosyal destek ödemesi fırsatlarını her geçen gün genişletiyor. Bugün de bakanlıktan yeni bir sosyal yardım duyurusu geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler aile Bakanlığı'na başvuru yaparak sosyal yardım alma şansına sahip oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-devlet başvuru ekranını açtı. Ancak bayram öncesi yardım parası almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü başvuru için sınırlı gün var. Başvuru yapan ve şartlara uygun olan kişilere aylık 2400 TL destek ödemesi sağlanacak nokta aile Bakanlığı yardım parası şartları ve detaylar haberimizde…

AİLE BAKANLIĞI YENİ SOSYAL YARDIM DUYURUSU YAPTI

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bahaneler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal yardım parası duyurusu yaptı. Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapan ailelere 2.400 TL'lik maddi yardım yapılacak. Bu yardım parası aylık destek olarak sağlanacak. Ancak Ramazan Bayramı öncesi Yardım almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor çünkü başvuru için sınırlı gün var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvuruların 3 gün içinde yapılması durumunda sosyal yardım parası ödemelerinin bayram öncesi hesaplara geçeceğini duyurdu. PTT kartı olanlar hemen bu yardımı alabilirken olmayanlar ise PTT şubelerine T.C kimlik kartları ile giderek yardım ödemesini alabilecek.

ŞARTLARI TAŞIYANLAR YARDIM ALABİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri belirli şartlar ve koşullar doğrultusunda veriliyor. Aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3'ünden az olması gibi şartlar yer alıyor. Bu koşullara uygun olan hanelerden sadece bir kişinin yardım parası almak için başvuru yapması yeterli oluyor. Koşulları taşıyanlara yardım parası gerekli incelemelerin tamamlanması sonrasında bağlanıyor. Yardım başvuru sürecinizi de yine e-devlet üzerinden kontrol etme şansına sahipsiniz. E-devlet kapısına TCKN ve şifre ile giriş yaparak yardım ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.