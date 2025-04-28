Her aileden 1 kişiye sosyal yardım müjdesi; PTT'den hemen alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş gücü piyasasına katılımı artırmak amacıyla "İşe Yönlendirme Yardımı" uygulamasını hayata geçirdi. PTT üzerinden yapılacak ödemelerle, sosyal yardım alan bireyler 2.210 TL'ye kadar destek alabilecek.



🎯 İşe Yönlendirme Yardımının Şartları Neler?

İşe Yönlendirme Yardımı, 18-55 yaş aralığında olan, sosyal yardım alan ve iş arayan bireyler için geçerli olacak. Yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından "çalışabilir" olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İŞKUR'a kaydolarak iş görüşmelerine yönlendirilme şartı bulunuyor.



🧾 Yardım Tutarı ve Sınırlamalar

2025 yılı Nisan itibarıyla yardım tutarı, net asgari ücretin %10’u baz alınarak 2.210 TL’ye kadar belirlendi. Her birey bu yardımı yılda en fazla üç kez alabilecek.

Her aileden yalnızca bir kişi bu destekten yararlanabileceği için, yardımların adil bir şekilde dağılması sağlanıyor.



📝 Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvurular, doğrudan SYDV şubelerine yapılıyor. Başvurusu onaylanan bireyler İŞKUR’a bildiriliyor ve iş görüşmesine yönlendiriliyor.

İşe yönlendirme yapıldıktan sonra, 30 gün içinde ödeme hakkı kazanılıyor. Bu süreç, hem iş gücü piyasasına geçişi destekliyor hem de bireylerin ekonomik yükünü hafifletiyor.



📮 Ödemeler PTT Üzerinden Yapılacak

Destek ödemeleri, PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar, kolayca ve güvenli bir şekilde yardımlarını alabilecekler. PTT’nin geniş hizmet ağı, yardımların ülke genelinde hızlı bir şekilde ulaşmasını mümkün kılıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik