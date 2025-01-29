Hemen stok yapın; Ünlü market zeytinyağı fiyatlarını dibe çekti

Zeytin İskelesi, Yudum ve Komili gibi popüler markaların ürünleri, CarrefourSA Kart sahipleri için adeta yarı fiyatına sunuluyor. İşte hem kalite hem de uygun fiyat arayanlar için hazırlanan güncel rehber…

CarrefourSA’da Fiyatlar Yere Düştü: İşte Kampanya Detayları

CarrefourSA, zeytinyağında önemli bir adım atarak sezonun en çok konuşulan indirimlerini başlattı. Kart sahiplerine özel olarak:

Zeytin İskelesi Naturel Sızma Zeytinyağı (1 Litre): 499,90 TL’den 299,94 TL’ye (%40 indirim),

Zeytin İskelesi Naturel Sızma Zeytinyağı (0,5 Litre): 269,90 TL’den 161,94 TL’y

Diğer Marketlerde Zeytinyağı Fiyatları: En Ucuz Nerede?

CarrefourSA dışında A101, BİM, Migros ve Tarım Kredi gibi marketler de indirim yarışına katıldı. İşte güncel fiyatlar:

Komili 1 Lt Naturel Sızma: A101’de 209 TL,

Orkide 1 Lt Riviera: BİM’de 219 TL,

Kristal 1 Lt Naturel Sızma: Migros’ta 229 TL,

Tarım Kredi 1 Lt Naturel Sızma: Tarım Kredi Market’te 315 TL.

CarrefourSA’daki Zeytin İskelesi indirimi, rakiplerine kıyasla litre başına en yüksek tasarrufu vaat ediyor.

Not: Fiyatlar stok durumuna ve şubelere göre değişiklik gösterebilir. Kampanyalar süreyle sınırlıdır.

Kaynak: Bu bilgiler, marketlerin resmi siteleri ve güncel fiyat etiketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Son dakika değişiklikleri için CarrefourSA Resmi Sitesi’ni ziyaret edebilirsiniz.