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Hemen not alın! Bu kodla alışveriş yapana Migros’tan 500 TL hediye para

Migros Market yepyeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Migros'ta 500 TL hediye para kazanma şansı var. Hemen bu kodu bir yere not edin 500 TL hediye fırsatını kazanan.

Hemen not alın! Bu kodla alışveriş yapana Migros’tan 500 TL hediye para

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Migros'ta kampanyalar aralıksız olarak devam ediyor. İndirim kampanyalarını Ramazan ayında daha da arttıran Migros Market bu defa bambaşka bir fırsatla karşımıza çıktı. Migros'ta 500 TL hediye para kazanma fırsatı doğdu. Peki, kampanyaya katılım şartları neler? Migros 500 TL indirim şartları neler?

BU KODU KULLANANA MİGROS'TAN 500 TL HEDİYE

Migros ve Akbank işbirliği ile yepyeni bir kampanya daha geldi. Migros Sanal Market üzerinden kartları ile alışveriş yapan Akbank müşterilerine 500 TL indirim sağlanıyor. Kampanyaya katılım için Migros'tan yeni bir kod oluşturuldu. Akbank müşterilerinin faydalanabileceği kampanya kapsamında alışveriş sırasında 1007MIGROS3 davet kodunu kullanmak gerekiyor. Migros'un 500 TL indirim kampanyası aynı zamanda sadece 1500 TL ve üstü alışverişlerde geçerli. Kampanya koşullarının resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Migros Market, kampanyadan kazanılan 500 TL indirim kodundan bir müşterinin Sadece bir kez faydalanabileceğini duyurdu. Ayrıca Migros'un bu kampanyası sadece Migros Sanal Market ve Migros mobil uygulaması üzerinde geçerli.

KAMPANYAYA NASIL KATILIRIM?

Migros'un 500 TL kupon fırsatından faydalanmak isteyenlerin Öncelikle Akbank mobil uygulamasını cep telefonlarına yüklemeleri ardından da Akbank'lı olmak istiyorum seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Sonrasında ise davet kodu olan 1007MIGROS3 kodunun İlgili alana yazılması gerekiyor. Hemen ardından Migros'tan yapacağınız alışverişlerde indirim Hakkı kazanabilirsiniz. Migros ve Akbank işbirliği ile sunulan Bu kampanyada kazanılan kuponların son kullanım tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kampanyaya katılanların kuponlarını nasıl kullanacağı da Migros tarafından açıklandı. Kazanılan kuponları Migros Sanal Market ve Migros mobil uygulaması üzerinden alışveriş yaparken kullanabilirsiniz mobil uygulama üzerinden alışveriş yapanların hediye çeklerini puanları gör bölümüne tıklamaları ve burada indirim kuponunu seçmeleri gerekiyor. Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yapanlar ise puanlarım çeklerim bölümünde bulunan puanları seçerek alışverişlerini tamamlayabiliyor.

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