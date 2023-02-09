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Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek

Aile Bakanlığı az önce isim soy isim listesi yayınladı. Bu listede adı olanlara 15 Şubat'ta ödeme yapılacak. Hemen kontrol edin 4.330 TL nakit ödeme imkanını kaçırmayın.

Hemen kontrol edin! Bu listede adı soyadı olanlara 15 Şubat’ta 4330 TL nakit yardım verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşa sosyal yardım ve destek ödemeleri aralıksız olarak sürüyor. Bakanlık her ay düzenli olarak sosyal yardım imkânları da sağlıyor. Tek seferlik ödemelerden faydalanmanın yanında düzenli olarak destek ödemesi alabilirsiniz. Aile Bakanlığı Şubat ayı ödeme listelerini yavaş yavaş yayınlamaya başladı.

15 Şubat'ta yapılacak ödemeler için isim soy isim listesi açıklandı. Vakit kaybetmeden hemen kontrol edin. Bu listede adı olanlara tam 4.330 TL nakit ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım ödemelerine hala başvuru yapmadıysanız başvuru için detaylar da açıklandı. Ödeme almak isteyenler e-devlet aracılığıyla Ya da aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru şartlarına ve Detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ocak ayında yapılan zam sonrası artan evde bakım maaşı ödemesi için artık Geri sayım başladı. Vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merakla bekliyordu. Nihayet Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre zamlı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Şubat tarihinde başlayacak ve yaşadığınız illere göre 28 Şubat tarihine kadar hesaplara yatmaya devam edecek.

2023 GÜNCEL EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Devletin verdiği sosyal yardımlar asgari ücret zammı emekli maaş zammı ve memur maaş zammına göre değişiklik gösteriyor. Evde bakım maaşına yapılan artış ise memur maaş katsayısına göre oluyor. Yılbaşında evde memur maaşlarına yapılan %30 artış sonrası evde bakım maaşına da zam geldi. 2023 evde bakım maaşı geçtiğimiz yıla oranla %30 zamlı olarak 4330 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Zamlı evde bakım maaşı Şubat ayı itibariyle hesaba geçecek.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hala evde bakım maaşı almayan ve başvuru yapmak isteyenler için başvuru adresleri de belli oldu. Evde bakım maaşı alabilmek için bakıma muhtaç hasta yaşlı ya da engelli bir yakınınıza bakıyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu kişinin yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı da aranıyor.

Eğer bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyor ve başvuru yapmak istiyorsanız evde bakım maaşı başvurusu için e-devlet girişi yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bunun yanı sıra evde bakım maaşı başvurularınızı bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da yapabilirsiniz. Aile Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda evde bakım maaşı almaya uygun olup olmadığınıza karar verilecektir. Evde bakım maaşı başvuru sonucunuzu yine e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

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