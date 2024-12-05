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Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor

CarrefourSA, alışveriş deneyiminizi kolaylaştırmak için Alışgidiş ile yepyeni bir fırsat sunuyor! CarrefourSA mağazalarından veya www.carrefoursa.com üzerinden yapacağınız 500 TL ile 100.000 TL arasındaki alışverişlerinizde 15 taksit avantajından faydalanabilirsiniz.

Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor

Kampanya, CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA’nın resmi e-ticaret sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde geçerlidir. Kampanyadan faydalanmak için "CSA" yazıp, aralarında boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihinizi (Gün/Ay/Yıl) 3422’ye SMS ile göndermeniz yeterli. SMS onayı aldıktan sonra alışverişinize hemen başlayabilirsiniz. Kampanyaya yeniden katılmak istediğinizde aynı şekilde SMS ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Cep Telefonu Alımlarında Taksit Sınırlamaları

12.000 TL’ye kadar olan cep telefonları için maksimum 12 ay taksit,
12.000 TL üzerindeki telefonlar için ise 3 ay taksit seçeneği sunulmaktadır.

Fibabanka Mobil Uygulama ve İnternet Bankacılığı

Fibabanka Şubeleri ve ATM’leri

444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığı

Alışgidiş Ödeme Noktaları

Ayrıca Fibabanka banka kartınızı kullanarak tüm Akbank ATM’lerinden ve PTTMatiklerden ücretsiz ödeme yapabilirsiniz.

Vade seçenekleri, tutarlar ve faiz oranları ürün kategorisi, bayi politikaları ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

CarrefourSA ve Fibabanka, kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgi için 444 88 88 (Fibabanka) veya 444 10 00 (CarrefourSA) numaralarından müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.


Kaynak: CarrefourSA Resmi Web Sitesi, Gazeteoku.com Özel Haberi

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