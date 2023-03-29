Hem uzun vadeli hem faizsiz kredi! Paraya sıkışanlara kamu bankalarından destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği sıfır faizli ve uzun vadeli kredi fırsatı uygulamaya konuyor. 3 kamu bankasından verilecek olan krediyi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sağlayacak. Peki, kamu bankaları faizsiz kredi detayları neler? Kimler kamu bankalarından faizsiz kredi alabilecek? Sıfır faizli kredi şartları neler? İşte kamu bankalarının faizsiz kredi desteği detayları...



Faizsiz kredi kamu bankalarından veriliyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği ve faizsiz şekilde sağlanacak olan kredi desteği 3 kamu bankası üzerinden vatandaşlara yatırılacak. Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıfbank’tan yatacak olan kredi özellikle nakit para ihtiyacı ve ekonomik koşullardaki zorluklar sebebiyle vatandaşlara sağlanacaktır.



Kredi alırken özellikle faizlerin vatandaşları zorladığı biliniyor. Yüz güldüren haber ile birlikte faizsiz krediler hayata geçiriliyor.



Faizsiz kredi şartları neler?



Faizsiz kredi kampanyasından genç girişimci kadınlar yararlanabilecek. 0 faiz ile birlikte Esnaf Kredisi olarak Halkbank kadınlara destek sağlayacak bankalardan birisi olacak. Kadın girişimcilerin müracaat etmesi halinde 500.000 TL kredi desteği girişimcilere sağlanacak. Girişimci kadınların faiz oranlarından çekinmeden başvuru yapacağı 500 bin TL kredi desteği aynı zamanda Genç Çiftçiler için de sağlanacaktır.



Bu kaçırılmayacak fırsattan yararlanmak isteyen genç çiftçiler ile kadın girişimciler KOSGEB eğitimi alarak, tamamlamalıdır. Ek olarak 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Minimum 1 senelik ustalık belgesi olan ya da belirlenen mesleklerde 1 senedir işletmesini kurmuş olan kişilere sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak 500 bin TL faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların projesi KOSGEB tarafından onay almalıdır. Başvuru için talep edilen belgeler ise bankaların resmi internet adreslerinde belirtilmiştir.