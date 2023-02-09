Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Tüm personel maaşları yatıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Deprem bölgesinde olanların Şubat ayı aylıkları ivedilikle ödenecek” denildi. Karar tekrar düzenlendi. İşte o ayrıntılar...



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada personellerin aylık maaşlarının kanunlara göre alınmakta olduğu ve Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde görev yapan kişilerin 15 Şubat 2023 tarihinde alacakları hakedişlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164. ve ek 24. Maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği açıklanmıştır.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasını attığı Genelgede, bahsi geçen illerdeki kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personellerin aynı işleme tabi olacağı söylendi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı erken maaş açıklaması

Açıklamanın devamı ise şöyle oldu:



“Ödenecek aylıklarda yasal kesintiler yapılarak muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına geçen aylıkların ilgili bankalar tarafından personele aciliyetle ödenmesi sağlanacaktır. Maaşlardan yapılan kesintiler önceki aylarla aynı şekilde yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya olanak verilmemesi hususunda ilgili birimlerce tüm tedbirler alınacaktır.”